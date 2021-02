CBS perd deux séries populaires de longue date: la sitcom Chuck Lorre, «Mom» et le drame procédural «NCIS: New Orleans».

« Mom », acclamé par la critique, ferme sa boutique le 6 mai (9 EDT / PDT) après huit saisons, et « NCIS: New Orleans », l’une des trois émissions de « NCIS » actuellement diffusées, termine ses sept saisons le 16 mai (10 EDT / PDT), a déclaré CBS mercredi.

La conclusion de « Mom » intervient une saison à peine après le départ d’Anna Faris, qui incarnait la moitié d’un duo mère-fille – avec la lauréate d’un Oscar Allison Janney comme maman – au centre d’une série qui a trouvé l’humour, contrebalancé par le sérieux moments, dans des histoires explorant la dépendance et le rétablissement. Faris a déclaré qu’elle partait pour poursuivre d’autres opportunités.

Au fil des saisons, la série, située dans la région viticole du nord de la Californie, a évolué vers une histoire de forte amitié féminine centrée sur les membres d’un groupe en 12 étapes – joué par Janney, Faris, Jaime Pressly, Mimi Kennedy, Beth Hall et, en plus saisons récentes, Kristen Johnston. « Maman » a géré le départ de Faris en demandant à son personnage, Christy, de se rendre à Washington, DC, pour étudier le droit.

Janney a déclaré que l’absence de Faris avait été perceptible lors d’une apparition sur « The Ellen DeGeneres Show » mardi. « Ouais, c’était très étrange et elle a beaucoup manqué. Anna a manqué et son personnage dans la série a manqué. »

Dans une interview d’octobre avec USA TODAY, Lorre a qualifié le départ de Faris de « perte énorme » mais a déclaré que « maman » pourrait absorber le changement dramatique.

« Le spectacle était très construit autour d’elle et d’Allison. Pour elle, sortir était un grand pas à gérer. Mais nous avons un ensemble extraordinaire dirigé par Allison dans une émission sur les femmes en rétablissement. Continuons à raconter les histoires d’un merveilleux groupe de personnes que nous connaissions et dont nous nous soucions », a-t-il déclaré.

Producteur occupé:Chuck Lorre ajoute la cinquième comédie de CBS à son empire télévisé, s’adaptant aux protocoles de pandémie en cours de route

Lorre, avec ses collègues producteurs exécutifs Gemma Baker et Nick Bakay, a publié une déclaration sur la fin de la série: «Au cours des huit dernières années, nous avons eu le grand honneur de donner vie à ces merveilleux personnages, en partageant leurs luttes. et triomphe avec des millions de téléspectateurs chaque semaine. Dès le début, nous avons décidé de raconter des histoires sur la guérison de l’alcoolisme et de la dépendance qui sont rarement décrites dans une série humoristique en réseau «

«Mom» ne s’est pas rapproché des cotes d’écoute du précédent hit de Lorre «The Big Bang Theory», mais il est devenu un acteur solide au fil des ans, et CBS dit qu’il a dépassé toutes les comédies concurrentes au cours des trois dernières saisons. Il est finalement devenu le point d’ancrage d’un bloc comique à succès du jeudi soir.

«Maman» a commencé avec une perspective plus large, avec Christy de Faris, une mère célibataire nouvellement sobre de deux enfants, travaillant comme serveuse dans un restaurant chic lorsque sa mère séparée, Bonnie (Janney), également toxicomane en convalescence, rentre dans sa vie . Au fil des ans, les histoires de l’émission sont devenues davantage sur les femmes du groupe de rétablissement, la réanimation et la réparation de la relation de Bonnie et Christy étant un thème constant. William Fichtner a rejoint le casting, jouant le mari de Bonnie, Adam.

Au cours de sa course, le spectacle, qui a été créé en 2013, a remporté 10 nominations aux Emmy et deux victoires, tous deux prix d’acteur pour Janney.

« NCIS: La Nouvelle-Orléans » dit aussi au revoir

« NCIS: New Orleans », qui met en vedette Scott Bakula et des films à la Nouvelle-Orléans, se terminera avec 155 épisodes. Dans le cadre de la franchise « NCIS » extrêmement populaire de CBS qui comprend l’original, « NCIS » et « NCIS: Los Angeles », il se concentre sur une équipe d’enquête Big Easy NCIS dirigée par l’agent spécial de Bakula, Dwayne Pride.

« Triste de mettre fin à notre histoire d’amour avec cette ville phénoménale, mais tellement reconnaissante pour tous les amis que nous nous sommes faits en cours de route », a déclaré Bakula dans un communiqué. «La musique me manquera. Un grand merci à CBS pour sept ans. »

Outre Bakula, la série met en vedette Vanessa Ferlito, Necar Zadegan, Charles Michael Davis, Rob Kerkovich, Daryl «Chill» Mitchell, Chelsea Field et CCH Pounder.

«Aussi déçus que nous soyons de voir (la série) se terminer, nous ne pourrions être plus fiers du travail que nous avons accompli et sommes reconnaissants au spectaculaire et résilient Crescent City qui nous a embrassés pendant sept merveilleuses années», a déclaré les producteurs exécutifs Christopher Silber et Jan Nash.