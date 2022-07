Molson Coors revient au Super Bowl après une interruption de plus de 30 ans

Des bouteilles de bière Molson Golden et Coors Light sont photographiées au bar Asylum à New York.

Molson Coors Beverage reviendra au Super Bowl l’année prochaine, faisant sa première apparition lors du grand match en plus de 30 ans.

Cette décision intervient après que son grand rival Anheuser-Busch InBev a annoncé en juin qu’il mettrait fin à un contrat de 33 ans avec la NFL qui en faisait l’annonceur exclusif d’alcool pendant le Super Bowl. La société prévoit toujours de diffuser des publicités pendant le jeu cette année.

Depuis 1989, l’accord NFL d’AB InBev avait exclu d’autres brasseurs. En 2021, le géant de la bière a fait la une des journaux en renonçant à la publicité de Budweiser pendant le jeu, canalisant plutôt ces dollars de marketing pour renforcer la sensibilisation au vaccin Covid à la place. Ses publicités ont rendu les chevaux Clydesdale de Budweiser emblématiques, ont présenté au monde “Whassup?” et a même déclenché un procès de MillerCoors en 2019.

“Dès que nous avons entendu que l’exclusivité n’était plus et que nous avions une chance, nous nous sommes dit ‘Oui, nous sommes partants, le jeu est lancé'”, a déclaré Michelle St. Jacques, directrice du marketing chez Molson Coors.

La société prévoit de diffuser un seul spot de 30 secondes pendant le match. Mais St. Jacques a déclaré que Molson Coors visait à faire une publicité inoubliable qui brise le bruit.

Le Super Bowl donnera à l’entreprise une scène nationale pour montrer sa transformation. Molson Coors a élargi son offre au-delà de la simple bière, en ajoutant de l’eau de Seltz, du whisky et des boissons énergisantes à son portefeuille. En 2021, il a enregistré une croissance annuelle des ventes pour la première fois en plus d’une décennie.

“Nous avons beaucoup changé au cours des trois dernières années, non seulement le nom de notre entreprise, de ‘Brewing’ à ‘Beverage’, mais aussi la façon dont nous abordons le marketing et la création de marques en général”, a déclaré St. Jacques. .

Par exemple, l’entreprise a cherché à différencier ses deux bières légères : Miller Lite et Coors Light.

Sur la touche lors des derniers Super Bowls, Molson Coors a tenté de faire sensation. Les campagnes de marketing passées ont trollé les marques d’AB InBev, comme défier les consommateurs de taper l’URL la plus longue du monde pour brûler la différence d’une calorie entre Miller Lite et Michelob Ultra. Pour le Super Bowl de cette année, Miller Lite a ouvert un bar dans le métaverse, faisant passer le mot via les réseaux sociaux.

Avec la disparition du monopole d’AB InBev, d’autres sociétés d’alcool comme Heineken et Diageo, le sponsor officiel des spiritueux de la NFL, auront également la possibilité de faire de la publicité pour leurs boissons à l’antenne pendant le grand match.

En 2022, les publicités du Super Bowl ont coûté plus de 7 millions de dollars pour un spot de 30 secondes pendant le match. Les annonceurs sont prêts à débourser beaucoup d’argent pour avoir la chance de commercialiser leurs produits auprès du vaste public du jeu. La NFL a déclaré que le match de championnat de cette année avait attiré 208 millions de téléspectateurs.

AB InBev n’est pas le seul géant des boissons à voir la fin d’un accord exclusif avec la NFL. PepsiCo a annoncé en mai qu’il ne parrainerait plus l’émission de mi-temps du jeu après une décennie. Un nouveau sponsor n’a pas été annoncé.

Correction : En 2021, toutes les marques d’AB InBev, à l’exception de Budweiser, ont diffusé des publicités pendant le Super Bowl. Une version antérieure déformait la publicité de l’entreprise lors du match de 2021.