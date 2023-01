Molson Coors et DraftKings ont laissé les fans parier sur la publicité du Super Bowl

Molson-Coors s’associe à une société de paris sportifs en ligne DraftKings dans une campagne de marketing qui permet aux téléspectateurs de parier sur la prochaine publicité du Super Bowl de la société de bière, ont annoncé lundi les sociétés.

Le partenariat marque le retour de Molson Coors au Super Bowl après une interruption de 33 ans, selon la société. Molson Coors, qui fabrique Coors Light et Miller Lite, n’a pas pu faire de publicité pendant le match depuis 1998 en raison d’un accord d’exclusivité entre la société mère AB InBev et la Ligue nationale de football, a-t-il déclaré. Cet accord a pris fin en 2022 et Molson Coors fait un retour éclatant à l’événement publicitaire avec une campagne publicitaire menant spécifiquement à son spot du Super Bowl.

Molson Coors et DraftKings ont déclaré qu’ils offraient aux téléspectateurs une partie d’une cagnotte de 500 000 $ pour avoir correctement prédit le contenu de la publicité du brasseur, surnommée “The High Stakes Beer Ad”. Il s’agit de la plus grande cagnotte de tous les concours non sportifs gratuits offerts dans l’histoire de DraftKings, selon un Molson communiqué de presse.

“Après avoir été exclus du grand jeu pendant plus de 30 ans, nous voulions faire quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant”, a déclaré Michelle St. Jacques, directrice du marketing de Molson Coors, dans un communiqué. “En donnant aux gens la possibilité de prédire chaque détail de la publicité avant même qu’elle ne soit diffusée, nous emmenons nos fans avec nous et les rendons tout aussi enthousiastes que nous à propos de notre retour sur la grande scène.”

Selon un nouveau taquin pour l’annonce, les fans âgés de 21 ans et plus pourront placer des paris via leurs comptes DraftKings sur des questions à choix multiples telles que “Quelle bière est mentionnée en premier?” pendant la publicité du Super Bowl. Le concours se termine à 15 h 30 HE le jour du match et les gagnants devraient être annoncés le lendemain matin, a indiqué la société.

Les détails du résultat de la publicité sont gardés secrets, ont déclaré les marques. Plusieurs fins différentes ont été filmées, et même le PDG de Molson Coors ne sait pas comment la publicité se terminera, ont-ils déclaré.

Pour Molson Coors, le partenariat capitalise sur la popularité croissante des paris sportifs. Au cours des 11 premiers mois de 2022, les revenus des casinos et des jeux de sport mobiles se sont élevés à un record de 54,93 milliards de dollars, selon le Association américaine des jeux.

“Ce comportement est partout”, a déclaré Sofia Colucci, vice-présidente du marketing mondial chez Miller Family of Brands, dans un e-mail à CNBC. “Cela fait partie de la culture, et nos marques aussi. Puisque nous célébrons déjà un moment historique en revenant après 30 ans, nous pourrions aussi bien entrer deux fois dans l’histoire en introduisant la toute première publicité à enjeux élevés où les gens peuvent prédire chaque détail. .”