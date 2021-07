Molson Coors dit que Seltzer dur est là pour rester, met l’accent sur Vizzy, Topo Chico

Bien que Molson Coors Beverages ait abandonné sa marque Coors Light Hard Seltzer aux États-Unis, la société a déclaré jeudi qu’elle continuait de voir la demande dans la catégorie.

« Nous avons lancé un certain nombre de hard Seltzer sur le marché américain et avons obtenu deux gagnants clairs à Vizzy et Topo Chico Hard Seltzer. « , a déclaré le PDG Gavin Hattersley sur « The Exchange » de CNBC.

La marque se poursuivra au Canada en raison de sa croissance à deux chiffres sur ce marché.

Hattersley a déclaré que Seltzer continue d’être le segment à la croissance la plus rapide de l’entreprise, il est donc là pour rester. Il a également fait allusion à des plans pour dévoiler de nouveaux produits dans les prochaines années.

La semaine dernière, l’action du concurrent Boston Beer Company a chuté de 26% après que ses bénéfices n’ont pas été à la hauteur des attentes en raison d’une demande plus faible que prévu pour son seltzer vraiment dur.

Les bénéfices de Molson Coors au deuxième trimestre ont dépassé les attentes des analystes, avec un bénéfice net de 388,6 millions de dollars, ou 1,79 $ par action, soit près du double de celui de l’an dernier. Le chiffre d’affaires a atteint 3,56 milliards de dollars.

« Ce trimestre représente les meilleurs résultats que nous ayons obtenus depuis la mise en œuvre de notre plan de revitalisation il y a près de deux ans, et il a généré la croissance la plus élevée de tous les trimestres depuis plus d’une décennie », a déclaré Hattersley dans un communiqué de presse.

L’action de Molson est demeurée stable malgré les bons résultats, les investisseurs s’inquiétant de la hausse des coûts de transport et d’emballage.

« Les coûts de transport ont été serrés pour l’ensemble de cette année. … Comme tout le monde dans l’industrie, et toute autre personne utilisant le transport routier, cela a été serré », a déclaré Hattersley.

Il a déclaré que la société prévoyait d’adapter ses méthodes de transport pour pouvoir livrer ses produits rapidement de la manière la plus « efficace et efficace », en tenant compte de l’augmentation des coûts.