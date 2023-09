Molnupiravir : médicament COVID lié à des mutations virales, selon les scientifiques | Actualités scientifiques et technologiques

Un médicament utilisé pour traiter le COVID-19 pourrait être lié à des mutations du virus, ont indiqué des scientifiques.

Le molnupiravir agit en provoquant des mutations dans l’information génétique du virus, ou génome, dont beaucoup tuent ou nuisent au virus, réduisant ainsi la quantité de COVID dans le corps.

Utilisé dans le monde entier pour traiter le COVID, il a été l’un des premiers antiviraux à la disposition des médecins pendant la pandémie.

Mais les chercheurs qui ont cartographié les mutations du virus dans des bases de données mondiales ont découvert que certaines mutations du COVID liées aux patients prenant du molnupiravir étaient très différentes des mutations habituelles qu’ils ont observées, ce qui signifie qu’elles pourraient conduire à une infection supplémentaire.

Christopher Ruis, du Département de médecine de l’Université de Cambridge, a déclaré que le molnupiravir « appartient à une classe de médicaments qui peuvent provoquer une telle mutation du virus qu’il est mortellement affaibli ».

« Mais ce que nous avons découvert, c’est que chez certains patients, ce processus ne tue pas tous les virus et que certains virus mutés peuvent se propager », a-t-il déclaré.

« Il est important d’en tenir compte lors de l’évaluation des bénéfices et des risques globaux du molnupiravir et des médicaments similaires. »

L’étude, menée par des chercheurs du Francis Crick Institute, de l’Université de Cambridge, de l’Imperial College de Londres, de l’Université de Liverpool, de l’Université du Cap et de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), a également révélé que les mutations étaient plus probables chez les personnes âgées. groupes compatibles avec l’utilisation d’antiviraux pour traiter les personnes plus à risque.

Près d’un tiers (30 %) des événements survenus en Angleterre impliquaient l’utilisation du molnupiravir, selon les données de traitement.

Theo Sanderson, auteur principal et chercheur postdoctoral à l’Institut Francis Crick, a déclaré : « Nos preuves montrent qu’un médicament antiviral spécifique, le molnupiravir, entraîne également de nouvelles mutations augmentant la diversité génétique dans la population virale survivante.

« La possibilité de mutations persistantes induites par les antiviraux doit être prise en compte pour le développement de nouveaux médicaments fonctionnant de manière similaire. »

Le site Web du NHS indique que le molnupiravir est réservé aux patients « appartenant au groupe à risque le plus élevé ».

Il agit « en arrêtant la croissance et la propagation du virus à l’origine du COVID-19 » et est « utilisé pour traiter une infection précoce au COVID-19 et aider à prévenir des symptômes plus graves ».

Près de 230 000 personnes au Royaume-Uni sont décédées et avaient le COVID sur leur certificat de décès depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels.

Dans le monde, près de sept millions de décès dus à la maladie ont été signalés à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).