Mollypenny le clown de l’hôpital prend sa retraite, laissant de grosses chaussures à remplir

Le courant18:45Comment faire le clown peut aider les enfants malades

En tant que son alter ego Mollypenny le clown, l’infirmière Ruth Cull a passé deux décennies à apporter de la joie aux enfants malades d’un hôpital d’Ottawa, tout en les aidant à gérer ce qu’ils traversent.

“Un petit garçon voulait envoyer son cancer dans l’espace”, a déclaré Cull, qui doit prendre sa retraite le mois prochain de son rôle au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO).

Les médecins avaient effectué des tests sur le garçon et attendaient les résultats du laboratoire, a-t-elle déclaré. Le Courant Matt Galloway. L’enfant, croyant peut-être que les tests contenaient le cancer lui-même, a insisté pour que le rapport lui soit retourné, afin qu’il puisse le renvoyer.

Enfilant sa perruque bleu vif, ses grosses chaussures et son nez rouge brillant, Mollypenny était heureuse d’aider.

“Nous sommes allés à un endroit non divulgué … et il l’a lancé par des ballons, et c’est parti”, a-t-elle déclaré. “Je pense maintenant qu’il pourrait avoir 24, 25 ans [years old].”

Mollypenny parle avec des enfants lors d’un événement du CHEO. (Soumis par le CHEO)

Cull a commencé à travailler comme infirmière de salle d’opération au CHEO en 1974. Lorsqu’elle a pris sa retraite de ces fonctions, elle a assumé le rôle de Mollypenny en 2001. Elle prendra sa retraite le 31 octobre. Le CHEO est maintenant à la recherche d’un nouveau clown thérapeutique pour aider les patients .

Un communiqué de presse de l’hôpital citait le clown disant qu’il était temps “de monter à bord du vaisseau spatial MollyPop”, et de rejoindre ses bons amis JelloHead et Tonker dans (le fictif) Galaxy Sprinkle – récemment “photographié pour la première fois par le télescope James Webb “, à la périphérie de la (très réelle) Cartwheel Galaxy.

Au cours de ses 21 années en tant que clown thérapeutique, elle a aidé des centaines de familles, dont Catherine Sands et son fils Gabriel, maintenant âgé de 15 ans, qui a été traité pour une brûlure critique au CHEO à l’âge de huit ans.

Gabriel se souvient d’être tout le temps fatigué, mais Mollypenny “m’a donné de l’énergie tous les jours”.

Sa mère Catherine se souvient également de son impact.

“Mollypenny est entrée dans la pièce un jour et j’ai vu mon fils s’allumer”, a-t-elle déclaré.

“Elle n’a rien eu à dire, elle est juste entrée, et il s’est dit : « Hé, c’est un endroit cool. »”

ÉCOUTEZ | Mollypenny rencontre l’un de ses plus grands fans, Gabriel Sands :

Matin d’Ottawa8:37Acte final de Mollypenny

« Médecine de la distraction incroyable »

Cull voulait s’impliquer dans le clown thérapeutique comme moyen d’utiliser l’humour pour aider les enfants malades. Elle a suivi un cours à l’université de clown pour se préparer à son travail thérapeutique, mais a découvert que les cours étaient axés sur le théâtre et la performance. Elle a donc dû apprendre sur le tas, en s’appuyant sur l’aide abondante de ses collègues.

Si un enfant était bouleversé ou ne faisait pas ce que les médecins et les infirmières attendaient d’eux, Mollypenny leur rendait visite à l’improviste.

“J’entrais et je m’asseyais là parfois, et Brenda, [a nurse,] viendrait plus tard et elle a dit: ‘Est-ce que ce clown vous dérange?’ “, A déclaré Cull.

Mollypenny protestait alors qu’elle ne dérangeait personne, se chamaillait avec l’infirmière et “très bientôt, l’enfant rirait et essaierait de comprendre ce qui se passait ici”, a déclaré Cull.

Améliorer l’humeur de l’enfant signifiait généralement un temps plus facile avec le traitement, et Caul s’est toujours efforcé de faire de l’hôpital un environnement amusant et convivial.

Elle s’est toujours concentrée sur l’autonomisation des enfants et sur l’écoute de ce qu’ils avaient à dire.

Lorsque Cull prend sa retraite, elle laisse de grosses chaussures à remplir. (Hallie Cotnam/CBC)

Cela comprenait “leur donner la possibilité de me dire de partir s’ils le souhaitent, car ils n’ont aucun contrôle dans le cadre de l’hôpital”, a-t-elle déclaré.

La Dre Donna Johnston, chef de l’hématologie et de l’oncologie au CHEO, a déclaré que Cull « lui manquera plus qu’elle ne peut même l’imaginer ».

Mollypenny fournit “un médicament de distraction incroyable qui fonctionne mieux que beaucoup de choses que nous faisons”, a-t-elle déclaré.

“Elle a changé la façon dont nos enfants reçoivent un traitement et elle a changé la façon dont nous traitons les enfants – et vraiment pour le mieux.”

Faire le clown aide aussi les parents

Melissa Holland, qui travaille comme clown thérapeutique Dr Fifi, a déclaré que son travail est également utile pour les parents.

“La nature de l’enfant … est de vouloir jouer, et donc, vous savez, quel que soit l’état dans lequel il se trouve, nous essayons de trouver un moyen de pouvoir jouer avec lui”, a déclaré Holland, co-fondateur du Dr. Clown Foundation, qui place des clowns dans les hôpitaux et les CHSLD partout au Québec.

REGARDER | Les clowns thérapeutiques répandent la joie à l’Hôpital de Montréal pour enfants :

Les clowns thérapeutiques de Montréal Des clowns thérapeutiques utilisent l’improvisation et la comédie physique pour faire sourire les enfants malades de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Quand les parents voient leur enfant s’amuser, ça « va un long chemin pour les aider recalibrer et dire, ‘Oh d’accord, d’accord, c’est juste un moment en ce moment. Mon enfant est encore un enfant et a besoin de jouer », a-t-elle déclaré.

Cela peut “les aider peut-être à se réinitialiser et à être capables d’avoir plus d’éléments de jeu et d’être plus ludiques eux-mêmes”, a-t-elle déclaré.

Holland a déclaré que la pratique du clown thérapeutique s’est développée au cours des 30 dernières années dans le monde. En 2015, l’Argentine a légiféré tous les hôpitaux du pays pour qu’ils aient un.

Cull a déclaré qu’elle se sentait “vraiment bénie” d’avoir joué le rôle de Mollypenny, utilisant l’humour pour aider les familles.

Elle a dit que son travail à l’hôpital lui manquerait, mais qu’elle pourrait reprendre le rôle de temps en temps. Comme Mollypenny l’a dit dans son annonce de retraite, “ce qui est bien dans le fait d’être un clown, c’est que les voyages dans l’espace sont tellement plus faciles que pour les astronautes ordinaires.

“Cela signifie que je pourrai peut-être revenir visiter le CHEO et mes amis terriens de temps en temps.”