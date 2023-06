La star de LOVE Island, Molly Smith, s’est effondrée en larmes et a sangloté après avoir été laissée « bloquée » à Miami.

On voit souvent la superbe star de télé-réalité parcourir le monde, mais son dernier voyage est loin d’être prévu.

Instagram

La star de Love Island, Molly Smith, a fondu en larmes après s’être retrouvée bloquée à l’aéroport de Miami[/caption] Instagram

Le vol de la star a été annulé et elle a ensuite perdu ses bagages[/caption] Molly Smith19

Molly a mis à jour sa légion de fans sur son enfer de voyage[/caption]

S’adressant aux médias sociaux, Molly, 27 ans, a dit à ses 844 000 abonnés qu’elle en avait « assez ».

Le vol du mannequin Molly a été retardé et son vol de correspondance n’a pas été réservé, laissant la star à l’aéroport sans espoir de rentrer bientôt chez elle.

Pour aggraver les choses, la beauté blonde a expliqué que le temps s’était détérioré, en ajoutant: « Je ne suis pas du tout remplie d’espoir. »

Quelques heures plus tard, Molly a de nouveau mis à jour les fans dans son sweat à capuche gris.

Elle a écrit: « Au cas où quelqu’un s’en soucie. Je suis. toujours. Ici. Donc retardé jusqu’à 20h30 maintenant, mais je m’attends vraiment à ce qu’ils l’annulent.

“Je ne sais pas non plus si je ferai même mon vol de correspondance s’il se poursuit, ce qui est amusant et amusant.”

Molly a ensuite dit aux fans que ses bagages avaient été perdus, bien qu’ils n’aient pas quitté l’aéroport.

Son vol a alors été annulé, laissant la star tenter de retrouver ses bagages qui n’avaient même pas quitté l’aéroport.

Finalement, Molly a retrouvé ses bagages grâce à l’aide d’un homme qu’elle appelait son « héros ».

Se sentant frustrée, la jeune femme de 27 ans a été vue en larmes alors qu’elle tournait une vidéo pour ses abonnés et a déclaré: « Juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas empirer, j’ai réservé un hôtel car je n’avais pas reçu mon bon envoyé grâce à moi pour le vol annulé comme je l’ai fait la nuit dernière.

« Je n’avais nulle part où séjourner, alors j’ai pensé, savez-vous ce que je vais réserver un hôtel qui figurait sur la liste qu’ils offraient.

« J’ai enfin réussi à trouver mes bagages et j’ai organisé une navette pour être comme si vous pouviez venir me chercher et ils ont essentiellement dit qu’ils n’avaient pas de réservation, même si j’ai la confirmation et que l’argent est sorti de mon compte .

« Mais non, il n’y a pas de réservation à mon nom donc maintenant il est 2h30 du matin et je suis toujours coincé à l’aéroport. »

Molly n’a pas encore donné de mise à jour après son voyage depuis l’enfer.

La star de la télé-réalité de Manchester est entrée dans l’émission comme une bombe.

Elle a attiré l’attention de Callum Jones lorsqu’elle s’est promenée dans la Casa Amor.

Ce fut un choc pour les téléspectateurs car Callum était dans un couplage « solide » avec Shaughna Phillips.

Et Callum a choisi de ramener Molly à la villa principale – brisant le cœur de Shaughna.

Le couple a quitté la villa et est toujours aussi fort aujourd’hui.

Instagram

Molly n’est pas étrangère au style de vie de la jet-setter[/caption] Getty

La star va fort avec son petit ami Callum[/caption]