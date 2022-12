Molly Smith de Love Island presque méconnaissable deux ans après le spectacle alors qu’elle assiste à la fête de Noël

La star de LOVE Island, Molly Smith, avait l’air très différente lorsqu’elle est sortie hier soir.

La jeune femme de 27 ans – qui est apparue dans la toute première version hivernale de l’émission en 2020 – a montré un nouveau look très glamour.

Éclaboussure

Molly Smith a montré un look différent hier soir[/caption]

Rex

Éclaboussure

Molly a fait tourner les têtes avec son look glamour[/caption]

Ses cheveux blonds ont été coiffés de son visage dans un chignon chic et elle a révélé sa silhouette incroyable portant un haut court à paillettes et une jupe assortie.

Molly sort avec Callum Jones, 26 ans, depuis qu’elle est dans l’émission et le couple vit ensemble à Manchester.

Elle l’a célèbre “volé” à Shaughna Phillips pendant Casa Amor.

Dans le passé, Molly a fait l’objet de cruelles pêches à la traîne sur la taille de ses seins et elle a souvent riposté aux commentaires.

Elle a décidé de se faire refaire les seins en octobre de l’année dernière avec le Transform Hospital Group et a admis qu’elle avait eu un choc lors de sa première consultation.

Elle a déclaré: «J’avais toujours pensé que j’étais un 32C et c’était la taille que j’achetais toujours.

“Mais quand j’ai eu ma consultation pour la chirurgie, ils m’ont dit que j’étais en fait un 32B.”

Elle a choisi d’augmenter ses atouts d’une taille de bonnet et a ajouté : “Alors maintenant, je suis à la hauteur de ce que j’ai toujours essayé d’être avec les soutiens-gorge rembourrés de toute façon. Je ne voulais pas aller trop grand. Ce look des années 90 avec de très gros seins aurait pu être bon à l’époque, mais ce n’est pas pour moi.

Certains ont souligné que l’année dernière, Molly avait déclaré: “Je n’ai jamais subi de chirurgie, de chirurgie esthétique ou quoi que ce soit.” Rien contre ceux qui le font, personnellement, je n’en veux pas.

Mais Molly, qui a conclu un contrat à six chiffres avec la société de vêtements I Saw It First après avoir quitté la villa, a remis les pendules à l’heure, expliquant qu’elle faisait référence aux produits de comblement des lèvres et du visage.

Elle a insisté: “Je n’ai jamais rien fait sur mon visage.”

Instagram

Molly a eu un boulot depuis Love Island[/caption]

Instagram

Elle sort toujours avec Callum Jones[/caption]