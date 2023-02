Molly Sims porte un bikini noir lors d’un voyage entre filles : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Molly Sims, 49 ans, était magnifique en posant pour certaines de ses dernières photos Instagram. Le mannequin à succès portait un bikini noir qui l’a aidée à montrer son corps en forme dans certains clichés et des vêtements élégants dans d’autres. “Voyage entre filles : activé 🌴🍹👙Célébrons notre meilleure amie @michellecarlson02 qui fête ses 40 ans pour toujours !! 😜🔥 Austin rencontre Los Angeles et un peu de NYC. Vamos ! 💃🏼 », a-t-elle légendé le message.

D’autres photos montraient Molly portant une robe boutonnée multicolore et des lunettes de soleil alors qu’elle posait en solo et avec ses copains, qui portaient également des maillots de bain épiques et d’autres tenues à la mode. Elle a étiqueté l’emplacement comme Cabo San Lucas, au Mexique, qui est connu pour être un point chaud de vacances avec de nombreuses célébrités. Une fois le message rendu public, ses abonnés l’ont félicitée dans la section des commentaires.

“Ouah! Sensationnel!” un adepte s’est enthousiasmé tandis qu’un autre a écrit: «Regardez fabuleux! Couverture/robe de maillot de bain je l’adore ! Un troisième a partagé, “You get it girl” et un quatrième l’a appelée “grésillant tout autour”. D’autres lui ont demandé où elle avait obtenu certains de ses vêtements et/ou bijoux et bien d’autres son cœur gauche et ses émojis aux yeux de cœur pour représenter leur amour pour les photos accrocheuses.

Avant que Molly ne publie ses photos de Cabo, elle a partagé d’adorables photos de famille avec son mari Scott Stuberenfants, ruisseauxdix, Scarlett7 et Gris, 6. L’un des messages récents était un hommage à son plus jeune fils en l’honneur de son anniversaire. Cela montrait sa progéniture en train de faire du sport et de profiter de camions monstres pendant la célébration. “L’équipe de Grey’s au stand se présente au travail 😉🏎 Monster trucks et hot wheels… c’est 6 😩”, a-t-elle légendé.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Quand Molly n’exhibe pas sa silhouette incroyable dans un deux pièces ou ne partage pas des moments mémorables avec sa douce et aimante famille, elle fait rire ses followers. Une vidéo qu’elle a publiée le 20 janvier la montrait tenant un verre de vin et racontant à tout le monde un “rappel” à propos de la boisson. “Voici le rappel de tout le monde qu’avant de perdre votre merde aujourd’hui, ils ne servent pas de vin en prison, alors…” dit-elle avant de sourire et de prendre une gorgée de son verre de vin.

Lien connexe En rapport: Evan McClintock : 5 choses à savoir sur le fiancé de Hailie Jade Mathers

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.