Molly Roloff de Little People fait une apparition rare alors qu’elle retrouve son frère Zack et sa femme Tori pour un rendez-vous avec le vin

MOLLY Roloff a fait une rare apparition avec sa famille pour une journée du vin à Portland, dans l’Oregon, alors qu’elle retrouvait son frère Zack et sa femme Tori.

le Petit peuple, grand monde La star a choisi un style de vie éloigné de l’émission de télévision aux côtés de son mari Joel Silvius.

Molly Roloff a fait une rare apparition publique[/caption]

Molly, 27 ans, a rejoint samedi son frère Zack et sa femme Tori pour une journée spéciale au vignoble Stoller Family Estate à Portland, Oregon.

La famille a partagé une douce photo avec Instagram pour l’occasion en sirotant du vin et en profitant de leur journée ensemble.

La star de télé-réalité a fait très peu d’apparitions publiques car elle et son conjoint vivent à Spokane, Washington.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie intime dans les fermes Roloff en août 2017, et ils ont fait une brève déclaration sur la journée spéciale.

Elle et son mari vivent à Washington[/caption]

Le couple a opté pour une vie hors des projecteurs[/caption]

« Nous nous sentons chanceux d’avoir pu célébrer notre mariage entourés de tant de personnes que nous aimons », s’étaient-ils alors exclamés.

Malgré la distance de sept heures entre Spokane et Roloff Farms à Hillsboro, dans l’Oregon, Molly semble toujours très proche de sa famille.

En 2018, le couple acheté leur première maison, après que la personnalité de la télévision ait obtenu son diplôme de l’Université Whitworth.

La maison d’un étage comprend quatre chambres, trois salles de bains et une superficie de plus de 3000 pieds carrés.

Référez-vous à la légende

Amy a récemment visité et partagé des photos de son voyage[/caption]

La propriété dispose d’une grande cour avec des sièges à l’extérieur pour les dîners de famille et présente un thème bleu clair et blanc propre.

En juin 2020, la mère de Molly, Amy Roloff, a rendu visite à sa fille lors d’un voyage en voiture depuis Washington et a partagé des moments de leur week-end de détente ensemble.

Elle a posté une série de selfies avec le couple jouant à des jeux dans la cour, dînant, faisant de la randonnée et cuisant dans la cuisine.

Amy a sous-titré son message : « J’adore ma famille… Je suis tellement contente d’avoir fait un road trip à Spokane le week-end dernier pour passer du temps avec ma fille Molly et SIL Joel.

Le duo mère-fille est parti en randonnée[/caption]

Ils faisaient du pain et cuisinaient ensemble[/caption]

« Le meilleur temps. Je me suis éclaté – je me suis promené, j’ai joué à des jeux, j’ai mangé, fait du pain avec Molly et je me suis contenté de passer du temps avec eux.

« J’ai même eu la chance de visiter l’une de mes librairies préférées – Aunties. Ils me manquent tellement tous les deux mais heureux qu’ils soient heureux et qu’ils se portent bien. Il y aura bientôt un autre road trip.

Plus tard, la femme de 56 ans a jailli de sa fierté maternelle pour Molly qui a créé sa propre vie à Portland.

«Elle est tout simplement incroyable. Tellement fière d’elle », a-t-elle écrit.

Référez-vous à la légende

Molly est la fille unique de Matt et Amy[/caption]

Ils ont divorcé après 20 ans ensemble[/caption]

«Nous avons fait une randonnée de trois kilomètres – je suis ravi de l’avoir fait – ce qui était magnifique, puis elle a préparé une fabuleuse salade délicieuse. Je suis tellement content d’être venu. Elle me manque. »

Molly a décidé de ne plus participer à l’émission de télévision après avoir quitté l’université et emménagé avec son mari.

L’alun de TLC est Amy et Matthieu Rolofffille unique de , bien que l’ex-couple partage également trois fils, Jeremy, Zachary et Jacob.

Les parents de Molly se sont séparés en 2016 après 20 ans de mariage et ont depuis évolué avec de nouveaux partenaires.

Amy est maintenant fiancée à son fiancé Chris[/caption]

Amy est fiancé à Chris Marek après sa demande en mariage en 2019, et Matt est avec sa petite amie Caryn Chandler depuis 2017.





Jeremy et Jacob ont également décidé de ne plus apparaître dans l’émission télévisée, mais Zach et sa femme, Tori, le font toujours.

cependant, Jacob a récemment retrouvé son père Matt à la ferme Roloff, alors qu’il partageait des vidéos manœuvrant une grue sur le terrain.