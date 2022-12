Molly Ringwald et Ally Sheedy se font un câlin dans Sweet Reunion Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Collection universelle/Everett

Le club du petit-déjeuner ne meurt jamais! Dans une nouvelle photo émouvante, d’anciens coéquipiers et icônes des années 80 Molly Ringwald et Allié Sheedy embrassée dans un gros câlin via le compte Instagram officiel de Molly. Le cliché décontracté a montré le Belle en rose icône, 54 ans, vêtue d’un manteau rouge et portant un sac à main noir classique avec une bandoulière en chaîne alors qu’elle étreignait le Court-circuit actrice, 60 ans. Elle portait ses célèbres mèches rouges dans un chignon décontracté. Ally a porté une paire de lunettes noires classiques et une veste beige, ses magnifiques boucles brunes tombant autour de son visage. “Dîner-cadeau de Noël avec ma sœur psychique Ally”, Molly a légendé la photo à côté d’un emoji souriant entouré de cœurs miniatures. Elle a marqué Cafe Luxembourg à Manhattan comme emplacement.

Beaucoup des 1,5 million de followers de Molly étaient hors d’eux avec la réunion impromptue des années 80, y compris Mon gros mariage grec étoile Nia Vardalos, 60. “Cri !!!!!!!!” commenta-t-elle. “Mon cœur Gen X vient de sauter un battement ! C’est tellement bon à voir ! a écrit un fan, tandis qu’un autre a fait remarquer: “Ally et Claire sont donc restés amis lundi?” “Mon cœur d’amoureux du club des petits-déjeuners éclate ! Claire et Alison réunies ! jaillit un troisième.

D’autres encore abordaient le sujet perpétuellement sur le bout de la langue de générations entières. “Nous avons besoin d’une suite du club des petits déjeuners !!!” suggestion d’un suiveur. Et beaucoup ont simplement appelé la photo “tout” aux fans du mémorable film de lycée co-vedette Emilio Estévez60, Judd Nelson63, et Anthony Michel Salle54.

La mini-réunion n’est pas la seule indication que les rivaux du cinéma sont restés amis hors caméra pendant des années. En 2018, Molly a contacté Ally via Twitter pour la réconforter alors que le fils trans d’Ally avait du mal à se sentir en sécurité sous l’ancien président. Donald Trump. “Mon fils bien-aimé se démène maintenant pour changer légalement son nom pour – comme il le dit – des raisons de” sécurité “et” d’emploi “”, a écrit Ally via Twitter. “AU PLUS VITE. Nous sommes tous en collision avec les ténèbres. #TransRightsAreHumanRights #WontBeErased. Molly a répondu, “C’est horrible. Vraiment choquant. Je vous envoie de l’amour à Beck et à vous. Elle a complété le message de soutien avec un cœur emoji avec Ally écrivant, “Merci mon ami.”