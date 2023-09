Molly Rainford et Tyler West, un couple strict, profitent d’une double soirée avec sa mère et son père

MOLLY Rainford et Tyler West ont profité d’une soirée en amoureux à Londres vendredi.

Le couple, qui s’est rencontré dans la dernière série de Strictly, a été rejoint par la mère et le père de Molly.

Tyler West et sa petite amie Molly Rainford ont profité d'une soirée en amoureux à Londres

Le couple a été rejoint par les parents de Molly, Sarah et Dave.

La famille a été vue quittant Sexy Fish à Mayfair

La famille a été vue quittant le restaurant Sexy Fish à Mayfair, Londres, hier soir.

Molly avait l’air chic dans un pantalon argenté scintillant, qu’elle a associé à un blazer noir pour rester au chaud.

Elle portait ses cheveux blonds lâches autour de ses épaules et gardait un maquillage simple.

Pendant ce temps, Tyler, 27 ans, a opté pour un pantalon noir élégant et un simple t-shirt noir.

Leur soirée dans la capitale a eu lieu alors que le présentateur de radio s’est récemment confié sur sa relation avec Molly.

Il a déclaré que Molly, 22 ans, était « incroyable » et faisait « battre son cœur ».

Il a également révélé que les deux hommes avaient commencé à danser ensemble et suivaient des « cours de remise à niveau » et que même leurs mères étaient proches.

Il a également révélé ce qu’il ressentait en regardant les scènes de baisers de la belle blonde sur EastEnders, en disant au Sun : « Je suis tellement fan. Elle est incroyable. La voir là-haut sur l’écran me fait battre le cœur. C’est la meilleure chose qui soit.

«Je ne m’inquiète pas des scènes de baisers. Ce sont des professionnels – elle bénéficiera de conseils formidables.

Les deux hommes ont tous deux participé à Strictly Come Dancing l’année dernière – Molly remportant la deuxième place et Tyler la septième.

Ils ont déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois en octobre après avoir « flirté dans les coulisses » lors des prix Pride Of Britain.

Une source a déclaré au Sun : « Tout le monde dans la série parle de la façon dont les deux hommes sont séduisants.

« Ils sont tous les deux jeunes et célibataires et ils s’entendent vraiment bien. On a donc l’impression que la romance est au rendez-vous. Ils semblent toujours sourire et rire.

Molly et Tyler se sont ensuite rapprochés lors de la tournée britannique Strictly ensemble plus tôt cette année.

Après des mois de spéculations, ils ont finalement confirmé leur idylle en mars dans une publication sur les réseaux sociaux.

Tyler West et Molly Rainford se sont rencontrés alors qu'ils participaient tous les deux à Strictly l'année dernière

L'heureux couple a finalement rendu public leur relation en mars après des mois de spéculation.