Molly Rainford de Strictly sous le choc des retrouvailles de BGT dans les coulisses de la série – et révèle si Simon Cowell a été en contact

La star de STRICTLY Come Dancing a déclaré qu’elle avait été stupéfaite lorsqu’elle avait retrouvé Kai Widdrington dix ans après son apparition dans Britain’s Got Talent.

Le présentateur de CBBC, 21 ans, et le danseur de salon professionnel Kai, 27 ans, sont tous deux apparus sur Britain’s Got Talent en 2012.

Molly Rainford a été stupéfaite de retrouver l'ancien concurrent de BGT Kai Widdrington

Kai et Molly sont apparus au concours ITV en 2012

Molly a également révélé si le magnat de la musique Simon Cowell était en contact depuis qu’il l’avait séduit au concours ITV il y a dix ans.

S’adressant au Sun, Molly a déclaré: “Je dansais contre Kai la même année, ce qui est fou, donc ça fait plaisir de le revoir après dix ans.

“Simon [Cowell] n’a pas été en contact.

“J’ai reçu quelques messages de candidats de cette année-là, alors Charlotte de Jonathan et Charlotte, elle a récemment envoyé un message disant que c’était si agréable de me voir à la télé faire quelque chose hors de ma zone de confort.”

Le présentateur de télévision a déclaré que se rendre sur la piste de danse chaque semaine était plus éprouvant pour les nerfs que de prendre un micro.

“C’est très différent en tant qu’enfant parce que vous n’avez aucune idée de ce à quoi ressemble le public ou qui regarde à la maison, alors maintenant que je suis un adulte, c’est plus effrayant parce que je connais le risque maintenant”, a-t-elle poursuivi.

“Mais j’ai toujours les mêmes nerfs que je chante ou danse, ça ne change pas, mais c’est bien de le faire avec un partenaire plutôt que tout seul.”

Molly est devenue célèbre à l’âge de 11 ans lorsqu’elle est devenue la plus jeune finaliste de Britain’s Got Talent.





Cependant, elle a choisi de poursuivre ses études après BGT, avec Simon Cowell et Sony Music l’honorant avec leur toute première bourse d’école d’art dramatique à la renommée internationale Sylvia Young Theatre School.

Après avoir obtenu son diplôme, Molly a décroché le rôle-titre en tant que superstar de la pop intergalactique Nova Jones dans l’émission à succès CBBC du même nom.

Pendant ce temps, Kai a atteint la finale de la sixième série de Britain’s Got Talent la même année que Molly est apparue dans l’émission.

Il a participé au concours en duo avec sa partenaire de danse Natalia Jeved.

Kai – qui avait 16 ans au moment de l’audition – a séduit les juges avec une routine de danse sur une interprétation de Show Me How You Burlesque de Christina Aguilera, avec Kai soulevant et faisant tourner Natalia.

Le comédien et panéliste David Walliams a fait remarquer: «J’étais inquiet quand vous avez commencé, j’étais comme si je voulais vraiment voir des gens faire de la danse de salon [but] en fait, je pense que vous deux êtes des danseurs fantastiques.

Amanda Holden a ajouté: “Le jeu de jambes était parfait, je l’ai vraiment trouvé amusant.”

Entre 2017 et 2020, il a été danseur professionnel sur la version irlandaise de Dancing with the Stars, et en 2021, il est devenu danseur professionnel sur l’émission de la BBC Strictly Come Dancing.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits par le lien surprise, avec une écriture : « Quelqu’un d’autre avait-il réalisé que @mollyrainford et @Kaiwidd étaient tous les deux dans la finale @BGT 2012 ? Maintenant, 10 ans plus tard, réunis sur #Strictly !

Un autre a posté: “Kai et Molly étaient ensemble dans Britain’s Got Talent il y a 10 ans. Ça doit être étrange d’être de retour dans la même émission.

Malheureusement, le voyage de Kai dans la série est déjà terminé cette année.

Kaye Adams a été la première célébrité à être éliminée de Strictly.

