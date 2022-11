Molly Rainford de Strictly rompt le silence sur les rumeurs de deux romances secrètes avec d’autres stars

La star de STRICTLY, Molly Rainford, a rompu le silence sur les rumeurs de DEUX romances secrètes avec d’autres stars.

Ses looks époustouflants l’ont naturellement vue liée à d’autres artistes sur Strictly, y compris la pro Nikita Kuzmin, 24 ans, et la célébrité Tyler West, 26 ans.

Molly de Strictly a rompu son silence sur les rumeurs de romance avec deux de ses co-stars

Molly était liée à la danseuse professionnelle Nikita

Elle a dit: “Apparemment, tout le monde pense que je sors avec tous les acteurs, mais à quelle heure devons-nous sortir avec quelqu’un pendant que nous sommes dans cette émission?

“Quiconque le presse, s’il vous plaît partagez les conseils. Je veux savoir comment tu fais.

« Ce sont tous les deux des garçons adorables, mais je suis trop occupé pour tout ça.

« Ils sont tous les deux géniaux, mais tout le groupe l’est. Ma priorité dans ce spectacle est de danser, d’apprendre et de faire une bonne performance.

«Je n’ai pas pris en compte le temps pour la romance, malheureusement.

« Si cela arrivait, ce ne serait pas la fin du monde.

“Mais je ne vois pas où je l’intégrerais et où cela se produirait.”

Au lieu de cela, ce sont de nombreuses célébrités féminines vers lesquelles elle s’est tournée pour obtenir du soutien, y compris Fleur East, qui a été comme une grande sœur pour elle pendant le processus.

Elle s'est également inspirée de Kym Marsh.





Elle a déclaré: “Kym a fait tellement de choses dans sa carrière – elle était dans un groupe qui chantait, puis s’est lancée dans le théâtre et la présentation et, comme elle, j’aimerais simplement ouvrir autant de portes que possible.

« J’adorerais essayer de présenter et ensuite peut-être un peu de radio ou de théâtre musical.

“Mon amour ultime est la musique et le spectacle, donc pouvoir combiner cela avec ma nouvelle compétence de danse serait formidable.”

Strictly Come Dancing continue ce soir sur BBC1 à 19h45.

Molly a dit qu'elle était "trop ​​​​occupée" pour sortir ensemble