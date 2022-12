Molly Rainford de Strictly révèle un énorme changement de carrière après la finale du spectacle

La sensation STRICTEMENT Molly Rainford a révélé qu’elle préparait un changement de carrière majeur dès qu’elle en aurait terminé avec la finale de ce week-end.

L’ancienne actrice de CBBC a pris Strictly d’assaut et souhaite capitaliser sur sa popularité croissante en lançant une carrière musicale.

Elle devrait participer à la finale Strictly de dimanche avec son partenaire de danse Carlos[/caption]

La jeune femme de 22 ans prévoit de capitaliser sa renommée Strictly dans une carrière musicale[/caption]

Alors qu’elle est considérée comme un outsider pour remporter la finale de dimanche, Molly a de grands projets pour l’avenir dès qu’elle aura terminé sur la scène Strictly.

S’adressant à The Sun, Molly a révélé que créer sa propre musique était “une grande priorité” alors qu’elle entame son prochain chapitre.

Elle a déclaré: “Cela fait un moment que je n’ai pas fait ma propre musique.

“Je peux maintenant apporter mes nouvelles compétences en danse à ma musique, ce que je ne pouvais pas faire auparavant, donc je pense que Strictly a définitivement fait de moi un interprète et un artiste plus confiant et complet.”

Interrogée sur ses propres inspirations musicales, la jeune femme de 22 ans a pointé du doigt les sensations pop Anne-Marie et Dua Lipa.

“C’est le genre d’artiste que j’aimerais être”, a-t-elle déclaré.

“Je veux juste continuer à écrire et créer ma propre carrière de pop star. J’ai fait tellement de musique en jouant Nova Jones de CBBC que j’adore.

«Mais ce sera bien de faire ma propre musique. Je veux montrer au monde quel genre d’artiste je suis. Doigts croisés.”

Et son passage sur la scène Strictly ouvre déjà des opportunités, car elle a même été pressentie pour représenter le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson l’année prochaine.

Une source proche de l’équipe de l’Eurovision impliquée dans la sélection des candidats britanniques a déclaré à The Mail On Sunday : “Molly a tous les attributs pour être un grand acte pour le Royaume-Uni.

«Elle a une voix fantastique et elle a une énorme base de fans.

«Elle est une vraie interprète et a fait son chemin dans l’industrie du spectacle grâce à une greffe acharnée.

“Elle est la quintessence de ce que devrait être la candidate britannique. C’est très excitant.”

Molly est apparue pour la première fois sur les écrans des nations en tant que finaliste de Britain’s Got Talent en 2012.

Et elle a révélé qu’après son passage exténuant au concours de danse de la BBC, elle en ressent définitivement les effets alors qu’elle se dirige vers la ligne d’arrivée.

Elle a déclaré: «Il y a définitivement un besoin de vacances après cela.

“J’ai hâte de profiter de Noël avec ma famille et de me détendre après Strictly et de tout absorber.

“J’adore m’habiller chaudement avec des vêtements d’hiver, faire du patin à glace, aller aux marchés de Noël et passer du temps avec ma famille.”

RÊVES DU WEST END

Les aspirations musicales de Molly ne s’arrêtent pas au fait d’être une pop star, car elle pense qu’elle « aimerait vraiment essayer » de tourner ses talents vers le West End.

Elle a ajouté: “Après avoir fait cela et acquis un peu plus de confiance et d’expérience dans le monde de la danse, j’aimerais vraiment essayer un rôle de théâtre musical.

« Cette semaine est vraiment amusante, le tango argentin à Running up That Hill de Kate Bush, une si bonne chanson.

“Et nous sommes comme des vampires et tout tourne autour du voyage de pouvoir entre nous deux, ce qui n’est pas un rôle que j’ai joué auparavant. Je dois vraiment m’y mettre à pleines dents. »

Mais les nombreux admirateurs de Molly pourraient être déçus d’apprendre qu’elle ne cherche pas l’amour, et ses priorités résident uniquement dans sa carrière florissante.

“Je me concentre définitivement sur le travail”, a-t-elle déclaré.

“Je suis tellement au début de ma carrière et après avoir vu ce que tout le monde a fait dans la série, je suis juste prêt à aller dans cette direction et à ne pas être distrait.

«Je veux vraiment capitaliser sur cette incroyable expérience Strictly.

“J’ai l’impression de n’être qu’au début de ma carrière et il y a tellement plus à venir. “

Molly a conquis les fans lors de son passage au concours de danse de la BBC[/caption]

Le joueur de 22 ans a déjà joué sur CBBC[/caption]