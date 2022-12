Molly Rainford de Strictly révèle le cadeau surprise de Kylie Minogue qu’elle utilisera dans sa danse

MOLLY Rainford a révélé que Kylie Minogue lui avait offert un cadeau incroyable à utiliser dans sa danse épique lors de la finale de Strictly.

La chanteuse et actrice Molly a fait la révélation choc lors d’une apparition sur It Takes Two avec son partenaire Carlos Gu.

Bbc

Molly a fait l’annonce passionnante sur It Takes Two[/caption]

Getty

Kylie a utilisé l’accessoire en tournée[/caption]

S’adressant à Janette Manrara lors de l’émission, Molly a fait l’annonce passionnante que la chanteuse australienne lui avait offert l’un de ses accessoires de tournée emblématiques à utiliser dans sa performance finale.

Alors que Carlos taquinait leur showdance à un medley Prince contiendrait également un clin d’œil à Kylie, Janette a été sidérée, laissant Molly clarifier exactement ce qui se passerait.

Molly a déclaré à l’animatrice de l’émission : « Kylie Minogue a ces lèvres incroyables et emblématiques sur lesquelles elle s’allonge pendant sa tournée et oui, elle nous a laissé les emprunter pour la finale.

“Merci Kylie !”

Carlos a secoué ses mains en l’air avec excitation alors que Janette et l’équipe du studio ont émis une ronde ravissante de sons “ooo” aux nouvelles.

Janette a ensuite ri en disant: “Oo, nous aimons une exclusivité.”

Kylie s’est produite au sommet d’un accessoire d’une paire de lèvres géantes lors de sa tournée Kiss Me Once.

Molly et Carlos, nous sommes restés terrassés lundi soir lorsqu’il a été confirmé qu’ils se dirigeraient vers la finale Strictly après s’être retrouvés quatre fois parmi les deux derniers.

Plus tôt dans l’émission, Molly a admis qu’elle se sentait comme une survivante lors de sa dernière danse dans l’émission, après avoir réussi malgré tant de reculs.

La jeune star a admis: “À ce moment-là, c’était un peu comme, ouais, nous sommes des survivants et nous avons réussi ici, alors quoi qu’il arrive, nous sommes fiers.”

Getty

Kylie a utilisé l’accessoire lors de sa tournée Kiss Me Once[/caption]