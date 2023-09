Molly Rainford de Strictly révèle la raison pour laquelle elle ne soutient PAS la co-star d’EastEnders, Bobby Brazier, pour remporter la série

Molly Rainford de STRICTLY Come Dancing a révélé la vraie raison pour laquelle elle ne soutient pas la co-star d’EastEnders, Bobby Brazier, dans la dernière série.

Molly, 22 ans, a épaté les fans de la BBC l’année dernière lorsqu’elle a atteint la finale avec son partenaire professionnel Carlos Gu, 39 ans.

L'actrice d'EastEnders Molly Rainford révèle pourquoi elle ne soutient pas la co-star du feuilleton Bobby Brazier pour le titre Strictly Come Dancing

La star a expliqué comment elle ferait partie de « l'équipe Gu pour toujours » après s'être associée au pro Carlos Gu en 2022

Bobby, 20 ans, est jumelé à Dianne Buswell, 34 ans, la grande favorite.

Bien que l’actrice d’EastEnders n’ait pas remporté le GlitterBall, elle a trouvé le «meilleur garçon de tous les temps» après avoir vu des étincelles voler avec sa co-star et désormais petit-ami Tyler West, 27 ans, qui était en couple avec Dianne Buswell, 34 ans.

La représentation de Walford est forte dans le nouveau line-up de Strictly Come Dancing avec l’acteur Bobby Brazer, 20 ans, en compétition pour le titre avec Dianne.

Pourtant, Molly a expliqué qu’elle soutiendrait quelqu’un de complètement différent.

L’animatrice de l’émission lorraine Lorraine Kelly, 63 ans, a déclaré : « Évidemment, vous travaillez avec Bobby Brazier et il est dans Strictly, mais votre cœur est ailleurs.

Molly a franchement admis : « C’est vrai », et a déclaré : « Je veux dire, évidemment, je dois soutenir les camarades du casting, mais je suis l’équipe Gu pour toujours maintenant. »

Alors que les images du champion latin Carlos et de sa partenaire, Angela Scanlon de The One Show, apparaissaient, elle a ajouté : « J’ai un peu l’impression que sa partenaire est ma partenaire. »

Lorraine a dit : « Est-ce que ça va être bizarre de voir Carlos danser avec quelqu’un d’autre ? ce à quoi Molly a répondu : « C’est vrai, mais je suis tellement excitée en fait.

« J’ai hâte de voir ce qu’ils font ensemble. »

Molly a ensuite expliqué comment elle ferait strictement chaque année si elle le pouvait.

Pendant ce temps, Angela, la nouvelle partenaire de spectacle de Carlos, a déjà été mêlée à un scandale après qu’il a été révélé qu’elle avait suivi une formation de danse aux États-Unis.

En 2001, Angela était une danseuse formée au sein de la O’Shea Irish Dance Company.

Cela l’a vue se produire professionnellement avant de devenir un nom connu grâce à son travail à la télévision.

Angela a même décroché un rôle de danseuse dans une série américaine.

Elle a joué dans le spectacle de danse Irish Thunder sous le nom de Busch Gardens Williamsburg en Virginie.

Cette fois-ci, Carlos a été jumelé à Angela Scanlon, 39 ans.

Molly a dit qu'elle avait trouvé le « meilleur garçon de tous les temps » lors de son passage à Strictly – il s'agit de son petit ami Tyler West.

L'actrice a expliqué ce qu'elle ferait strictement « chaque année » si elle le pouvait