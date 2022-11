Molly Rainford de Strictly interdit de sortir ensemble pendant le spectacle par le partenaire professionnel Carlos Gu

La star de STRICTLY Come Dancing, Molly Rainford, a été interdite de fréquentation pendant son passage dans la série – par son partenaire professionnel.

Le jeune chanteur ne risque pas de tomber sous le coup de la malédiction Strictly après que Carlos Gu ait établi des règles très strictes sur les fréquentations.

Pennsylvanie

Molly a été interdit de sortir avec Carlos[/caption] Bbc

La star de la télévision a déclaré qu’elle n’avait “pas le temps” pour la romance[/caption]

Bien qu’elle soit liée de manière romantique à sa célèbre co-star Tyler West, Molly, 21 ans, a insisté sur le fait qu’elle avait les yeux fermement fixés sur la victoire.

Afin de remporter le trophée Glitterball, l’ancienne star de Britain’s Got Talent a révélé que son partenaire professionnel lui avait interdit de sortir avec elle.

Le danseur Carlos, 28 ans, qui a rejoint le casting de Strictly cette année, l’a avertie d’éviter les distractions pendant la compétition tendue.

La star de CBBC a déclaré au Mirror qu’elle “n’avait pas de temps pour la romance” entre l’entraînement et les répétitions de l’émission.

“Carlos m’a dit:” Tu ne peux pas sauter de répétitions pour aller à des rendez-vous “”, a expliqué Molly. “Alors je n’ai pas le temps pour la romance.”

Écrasant les rumeurs selon lesquelles elle pourrait être intéressée par Tyler, 26 ans, elle a ajouté : « Tyler est un garçon adorable. Nous nous entendons tous très bien, mais nous nous entraînons et travaillons dur.

Cela vient après que Molly a été vue en train de fondre en larmes alors qu’elle se retrouvait à nouveau dans les deux derniers dimanche soir.

a été forcée de prendre part à la redoutable danse contre la championne paralympique de natation Ellie Simmonds malgré le fait qu’elle ait impressionné les juges avec son foxtrot samedi soir.





Molly n’a pas pu retenir ses larmes alors qu’elle et son partenaire Carlos Gu ont reçu un discours d’encouragement des juges avant de se rendre sur la piste de danse.

Alors que l’hôte Tess Daly la serrait dans ses bras, Craig Revel Horwood a déclaré: «Ne laissez pas les émotions et les nerfs prendre le dessus sur vous. Pensez à ce que vous avez accompli samedi et répétez-le.

« Je sais que tu es plus que capable de faire ça chérie. Alors essuyez vos larmes, remontez sur ce cheval.

Molly et Carlos ont ensuite interprété à nouveau leur foxtrot sur You Make Me Happy de My Sun and My Stars, qui les a vus décrocher 35 points pendant le spectacle en direct, Shirley Ballas le décrivant comme «l’incarnation du style et de la sophistication».

Après que les deux couples aient dansé pour la deuxième fois, ce fut une décision unanime des juges de sauver Molly, envoyant Ellie faire ses valises.

Craig a déclaré: “Eh bien, le couple que j’aimerais sauver est un couple qui, je pense, a mieux dansé qu’il ne l’a fait samedi soir lors de cette danse particulière, et ce couple est Molly et Carlos.”

Motsi Mabuse a fait l’éloge des deux couples, affirmant qu’ils “dansaient exceptionnellement bien”, et Anton Du Beke a déclaré que c’était une “danse formidable”, mais tous deux ont estimé que Molly et Carlos avaient l’avantage.

Avec trois voix contre Molly et Carlos, cela signifiait qu’ils avaient remporté le vote majoritaire et qu’ils resteraient malgré tout dans la compétition, mais la juge en chef Shirley a également déclaré qu’elle aurait sauvé la paire.

Elle a dit: “Eh bien, c’était l’une des meilleures danses que je pense avoir jamais vues, mais encore une fois, la performance était un peu plus forte dans cette danse et je l’aurais attribuée à Molly et Carlos.”