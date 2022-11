Molly Rainford de Strictly fait allusion à un changement de carrière surprenant et à un nouveau rôle de feuilleton après le spectacle

Molly Rainford de STRICTLY Come Dancing a révélé ses plans de carrière surprenants pour la fin du spectacle.

Molly, 21 ans, est actuellement en compétition sur Strictly avec son partenaire professionnel Carlos Gu et a pour objectif de remporter le trophée Glitterball ce Noël.

Molly Rainford de Strictly envisage un changement de carrière

La star aimerait passer à la radio – et même au feuilleton

Mais une fois la série terminée, l’actrice de CBBC vise quelque chose de légèrement différent.

Molly est surtout connue pour avoir joué dans l’émission télévisée pour enfants Nova Jones. Elle joue le personnage principal Nova, qui est une pop star galactique.

Cependant, elle a maintenant déclaré en exclusivité à The Sun Online qu’elle aimerait passer à l’hébergement radio une fois Strictly terminé.

Molly, qui est allée à l’école de théâtre, a déclaré: «J’adore présenter. J’ai rencontré tellement de gens dans cette émission qui font de la radio, c’est donc quelque chose qui me correspond vraiment.

Insistant sur le fait qu’elle veut garder “toutes les portes ouvertes”, la star a déclaré qu’elle aimerait également jouer un rôle dans le feuilleton de la BBC EastEnders.

Ce ne serait pas non plus la première fois qu’elle jetterait son dévolu sur Albert Square.

“J’ai certainement eu quelques auditions EastEnders quand j’étais petite mais rien n’en est sorti”, a avoué Molly. “On ne sait jamais! Nous verrons.

“C’est assez bizarre d’entrer dans ce domaine de jouer des rôles d’adultes, pas seulement d’être l’enfant de la série, ce qui est définitivement une nouvelle expérience.”





Molly aimerait également essayer un rôle de théâtre musical dans le West End grâce à ses nouvelles compétences en danse.

“Je pense qu’après avoir fait cela et acquis un peu plus d’expérience et de confiance dans le monde de la danse, je voudrais vraiment essayer un rôle de théâtre musical”, a-t-elle ajouté.

Le week-end dernier, Molly et Carols ont été ravies de participer à l’émission Strictly Results et à l’étape du concours de ce week-end.

Le couple avait impressionné les juges et les téléspectateurs avec leur tango argentin sur Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush.

Ils s’étaient retrouvés dans la danse la semaine précédente avec leur performance Couples ‘Choice sur la chanson thème de Grange Hill.

Ce week-end, Molly et Carlos interpréteront un Foxtrot to You Make Me Happy de My Sun and Stars.

Strictly Come Dancing continue à 19h, BBC1, samedi 5 novembre

Molly est en partenariat avec le danseur professionnel Carlos Gu sur Strictly

Le couple a interprété un tango argentin dans le spécial Halloween