Molly Rainford de Strictly et le pro Vito Coppola suscitent des rumeurs d’amour alors qu’ils se rapprochent de la soirée

La star de STRICTLY Come Dancing Molly Rainford et le danseur professionnel Vito Coppola ont déclenché des rumeurs de romance après s’être rapprochés d’une soirée.

Le couple a été vu assister à la fête de Noël Strictly, et tous deux portaient du noir alors qu’ils marchaient l’un à côté de l’autre.

Pennsylvanie

Molly et Carlos sont devenus de plus en plus forts dans la série[/caption]

Molly, 21 ans, avait l’air glamour alors qu’elle se tenait près de Vito, 30 ans, et elle a semblé mettre son bras autour du danseur et plisser les lèvres dans un autre clin d’œil tout en se tenant à côté de lui.

Vito, qui est en partenariat avec Fleur East sur la série de cette année, et Molly, ont été vus en train de discuter avec d’autres lors de la fête festive.

Bien que le couple, qui sont tous les deux célibataires, semble proche, un initié a déclaré au Sun : “Molly est une personne affectueuse et comme elle l’a dit dans plusieurs interviews, elle n’a ni le temps ni la capacité de sortir ensemble en ce moment.”

En savoir plus sur Molly Rainford GOLLY MISS MOLLY J’ai fait ressortir mon côté sexy et m’a aidé à grandir, dit Molly Rainford TROIS C’EST UNE FOULE Molly Rainford de Strictly brise le silence sur les rumeurs de deux romances secrètes

Les représentants de la BBC et de Molly n’ont fait aucun commentaire lorsqu’ils ont été contactés.

Molly a atteint les quarts de finale de l’émission à succès de la BBC avec son partenaire professionnel Carlos Gu.

Mais dans le but de garder leur danse au centre de leurs préoccupations, il a été révélé que le jeune chanteur s’était vu interdire de sortir avec quelqu’un par Carlos.

Bien qu’elle ait déjà été liée de manière romantique à sa célèbre co-star Tyler West, Molly a insisté sur le fait qu’elle avait les yeux fermement fixés sur la victoire.

Afin de remporter le trophée Glitterball, l’ancienne star de Britain’s Got Talent a révélé que son partenaire professionnel lui avait interdit de sortir avec elle.





Le danseur Carlos, 28 ans, qui a rejoint le casting de Strictly cette année, l’a avertie d’éviter les distractions pendant la compétition tendue.

La star de CBBC a déclaré au Mirror qu’elle “n’avait pas de temps pour la romance” entre l’entraînement et les répétitions de l’émission.

“Carlos m’a dit:” Tu ne peux pas sauter de répétitions pour aller à des rendez-vous “”, a expliqué Molly. “Alors je n’ai pas le temps pour la romance.”

Écrasant les rumeurs selon lesquelles elle pourrait être intéressée par Tyler, 26 ans, elle a ajouté : « Tyler est un garçon adorable. Nous nous entendons tous très bien, mais nous nous entraînons et travaillons dur.

Pennsylvanie

Vito est partenaire de Fleur East[/caption]