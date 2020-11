Molly Moorish, la fille de Liam Gallagher, “ se sépare de son petit ami Louis Hartley dans le verrouillage 2.0 ”

Le jeune amour n’a pas réussi à durer lors du deuxième verrouillage pour Molly Moorish Gallagher et son petit ami modèle Louis Hartley.

Selon les rapports, la fille de 22 ans du rockeur Oasis Liam Gallagher, 48 ans, a rompu sa romance avec le mannequin Louis.

Et il semble que la romance se soit peut-être terminée sur une note amère – car Molly a apparemment effacé toute trace de leur relation de ses flux de médias sociaux.

Là où il y avait autrefois des clichés aimés du mannequin avec son petit ami de 23 ans – blottis ensemble ou riant l’un avec l’autre dans le parc – il n’y a plus aucune trace des tourtereaux autrefois heureux ensemble.







Louis Hartley / Instagram



Une source a déclaré au Sun: «Molly et Louis étaient totalement frappés et ils étaient plus proches que proches lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année.

«Mais le verrouillage a mis la pression sur eux – ce n’est pas un bon moment lorsque vous sortez avec quelqu’un de nouveau – et ils ont décidé d’y mettre fin.

«Cela a été un peu désordonné et Molly a supprimé toute trace de Louis de ses comptes de médias sociaux. C’est comme si leur relation n’existait pas.

Le jeune couple avait été signalé pour la première fois en mai lorsque Molly a commencé à partager des clichés aimés en ligne.







Dave J Hogan / Getty Images



Mirror Online a contacté un porte-parole de Molly pour commentaires.

L’Angleterre a entamé un deuxième cycle de verrouillage le 5 novembre – avec des restrictions fixées pour rester en place jusqu’au 2 décembre.

Alors que le premier verrouillage a duré des mois de la fin mars au début juillet, le verrouillage d’un mois s’est peut-être avéré trop intense pour certains couples.







LisaMoorishGallagher / Instagram



Les restrictions de verrouillage du coronavirus ont été décisives pour beaucoup – Jack Whitehall et Roxy Horner étant une réussite de verrouillage.

Alors que Love Island met en vedette Wes Nelson et Arabella Chi, l’un des nombreux couples de célébrités qui se sont séparés pendant le verrouillage.

Et même les mariages de célébrités – y compris la star hollywoodienne Armie Hammer et sa femme Elizabeth Chambers – se sont effondrés depuis que le monde est entré en lock-out plus tôt cette année.