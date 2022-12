Molly McCann sur l’année qui a changé sa vie à l’UFC, apprenant à dire «non avec amour» et ayant besoin de temps pour restaurer «l’essence du feu» | Nouvelles MMA

La star de l’UFC, Molly McCann, sait que son dynamisme et sa passion pour le sport reviendront. Mais après une année “qui a changé sa vie” au cours de laquelle la poids mouche britannique a été poussée d’un pilier à l’autre, elle essaie de conquérir la chose la plus difficile de toutes : prendre du temps pour elle-même.

De superbes victoires à l’UFC Londres en mars et juillet, et une toute première apparition à l’emblématique Madison Square Garden de New York le mois dernier à l’UFC 281 ont propulsé McCann vers l’un des noms les plus reconnaissables du sport cette année.

Les combats divertissants de la femme de 32 ans dans l’Octogone et son honnêteté sans réserve hors de la cage ont fait de McCann une sportive recherchée. Sans surprise, il a fait des ravages sur le Liverpudlian.

La défaite contre l’Américaine Erin Blanchfield par soumission à New York a conduit McCann à révéler qu’elle prendrait du temps sur son sport, mais elle a admis à Sky Sports que c’était l’aboutissement de facteurs qui ont conduit à cette décision.

La fan d'Everton, Molly McCann, a reçu les derniers mots de soutien de Wayne Rooney avant son affrontement avec Erin Blanchfield à l'UFC 281.



“En août, j’ai atteint mon plafond en termes de capacité mentale”, a-t-elle déclaré. “J’étais épuisé mentalement, physiquement et émotionnellement. Je m’habituais à être assez connu – mais personne ne peut vous préparer à ne plus avoir de vie personnelle.

“Il y a eu quatre mois où chaque jour je me réveillais et cet horrible battement de cœur ne me quittait pas. Cette sensation d’anxiété sourde dans mon ventre et je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer. J’étais juste complètement épuisé et je ne pouvais pas faire face à combien ma vie avait changé et mon esprit n’avait pas eu le temps de se rattraper.”

Loin de ses exigences sportives, son travail avec l’initiative de boxe «Weapons Down Gloves Up», qui vise à sortir les personnes âgées de 16 à 24 ans de la rue, est devenu une autre couche émotionnelle à gérer.

Molly McCann de l'UFC a envoyé un message important sur la lutte contre la criminalité au couteau et à l'arme à feu à Liverpool.



“Le travail caritatif et le travail que je fais en dehors de la cage sont quelque chose dont je suis probablement plus fière”, a-t-elle déclaré. “Mais alors avec toutes les tragédies et les morts dans la ville [Liverpool] et ce qui s’est passé, tout a atteint ce point pour moi.”

McCann a demandé conseil à certains membres de l’équipe de football féminin d’Angleterre qui ont également dû faire face à une vague de familiarité après leur succès à l’Euro cet été.

“J’ai parlé à quelques Lionnes”, a déclaré McCann. “Je suis ami avec pas mal d’entre eux, mais il y en a un en particulier à qui j’ai parlé car nous avions affaire à la même chose. Il y a les purs et durs de votre sport qui vous connaissent, mais ensuite vous passez aux occasionnels savoir qui vous êtes aussi. Cela signifie que vous êtes tout le temps sur vos gardes.

C’est le trait perfectionniste de McCann et la nature ancrée de l’ancienne footballeuse, qui ressent le besoin de dire oui à chaque demande de temps et à chaque demande de selfie. Cependant, avec l’aide de son entraîneur de bien-être Martin Bowen, elle apprend la valeur de dire “c’est un non avec amour” – bien qu’elle découvre que c’est plus facile à dire qu’à faire.

“C’est arrivé au point où j’étais dehors et je pleurais au téléphone, mais les gens venaient et voulaient ceci, voulaient cela. J’étais dans une si mauvaise passe et je pleure mais les gens ne s’arrêtent pas.

Molly McCann de l'UFC explique l'influence que son amie Natasha Jonas a eue sur sa carrière.



“J’étais contrarié parce que je pensais ‘pourquoi tu ne lis pas la situation’. C’était difficile, mais cela m’a appris à ralentir, à être humble et à être statique. J’avais l’habitude de sortir beaucoup pour le thé, mais je “Je suis sorti dîner deux fois depuis ce combat (au MSG). Je suis juste resté à la maison, j’ai cuisiné mes propres dîners, promené mes chiens, et j’avais besoin de cette vie normale et ancrée et d’être plus un oiseau à la maison. Je me sens comme si j’avais réinitialisé là-bas.”

La perspective de vacances de Noël et de temps loin de la salle de gym a été exactement ce que le médecin a ordonné, et McCann est convaincue qu’elle redécouvrira sa passion pour le sport et aura de nouveaux objectifs à viser en 2023.

“Je n’ai pas eu de congé de Noël depuis environ huit ou neuf ans, car j’ai généralement un combat prévu en février. Moi, mon partenaire, l’un de mes entraîneurs et sa famille allons tous à Tenerife pendant environ trois semaines.

“Je vais probablement recommencer à m’entraîner là-bas et retrouver l’amour pour ça. Je vais faire une pré-saison dans la chaleur et juste m’amuser. J’ai hâte d’y être et d’être opérationnel l’année prochaine.”

Non pas que McCann ne soit pas reconnaissante du succès, des distinctions, des avantages qui lui ont été offerts lors d’un «tourbillon» 2022. Elle rayonne de fierté en réfléchissant à la façon dont elle a poussé le sport vers de nouveaux sommets, l’augmentation du nombre de participations et comment elle est capable de puiser dans un nouveau public qui n’a jamais écouté le MMA auparavant.

Si son travail caritatif lui donne une grande fierté, d’un point de vue professionnel, la cerise sur le gâteau d’une année exceptionnelle a été ses débuts au Madison Square Garden, même si elle admet franchement qu’elle a fini par passer une journée ‘s*** à le bureau’.

Molly McCann a connu un grand succès en 2022





“Peu de gens auraient pu faire les médias que j’ai gérés cette semaine-là avant le MSG. Je parle huit heures par jour, vous consommez un minimum de calories, mais vous devez encore vous entraîner, vous présenter, promouvoir et développer le sport. C’est un environnement difficile pour le faire.

“Donner une interview et faire la promotion de son sport, c’est un véritable art et j’essaie de donner une tournure là-dessus où les gens ne s’éteindront pas. Vous le voyez dans d’autres sports où c’est le même connard répétitif, alors que Je te montre du sang, des tripes et plus encore, je te montre ce qu’il y a dans mon cœur, je te fais de la bravade parfois, je te laisse faire ce voyage avec moi.

“Cette semaine a été la meilleure semaine de combat de ma vie. Je ne le changerais pas du tout, même le résultat, c’était le plan de Dieu, c’était le plan de l’univers. Si c’est ce qui doit arriver pour me montrer où aller ensuite, qu’il en soit ainsi. Je n’étais pas censé publier la victoire, et cela fait de toute façon un meilleur film à la fin de ma vie, n’est-ce pas.

La douleur de la défaite fait toujours mal, tout comme les trolls Internet qu’elle fait de son mieux pour ignorer après s’être retirée des réseaux sociaux pendant une grande partie de l’année, bien qu’elle se réjouisse de l’effusion d’affection de son réseau de soutien autour d’elle.

“Le lendemain du combat [at MSG] Je parcourais environ 600 Whatsapp, je pensais “combien de personnes ont mon numéro”, et cela ne s’est estompé qu’environ trois semaines après le combat. Mes gens frappaient à la porte, m’apportaient de la nourriture pour que je n’aie pas à cuisiner ni à sortir. J’étais juste rempli de tellement de gratitude parce que mon peuple est là pour moi.”

La vie a peut-être changé au-delà de toute reconnaissance pour l’ancienne employée de restauration rapide Subway qui lui a fourni son surnom de “Meatball”, mais il ne fait aucun doute que McCann restera toujours fidèle à ses humbles débuts.

“J’ai publié un petit vlog intitulé” Moi, moi et Molly “, où j’essaie de montrer aux gens ce que fait Molly McCann. Il est important de faire la distinction entre vendre des billets et être un combattant et montrer votre intégrité et votre morale boussole en tant que personne aussi.

“Les éloges viennent tout autant que la haine, mais j’ai l’impression que lorsque vous n’avez pas eu l’occasion de mettre votre meilleur pied en avant, lorsque vous êtes perfectionniste et que vous voulez faire de votre mieux, cela vous hante, mais alors c’est le carburant du feu.”