Molly Marsh de Love Island félicitée pour avoir montré son « vrai » visage après que Zach l’ait encouragée à abandonner le maquillage

La star de LOVE Island, Molly Marsh, a été félicitée pour avoir posé sans maquillage après avoir été encouragée par son petit ami Zach Noble.

La jeune femme de 21 ans s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo non filtrée d’elle en train de se démaquiller.

INSTAGRAM

Molly se démaquille sur une récente publication Instagram[/caption] INSTAGRAM

Molly a été félicitée pour avoir posé sans maquillage après avoir été encouragée par son petit ami Zach Noble[/caption]

Elle a légendé le message : « Zach m’a encouragé à ne plus me maquiller plus souvent et c’est exactement ce que j’ai fait…

« Alors, tout en me remettant sur la bonne voie, j’ai décidé de faire une séance sans filtre, de me détendre avec moi, de chouchouter ma peau, de la traiter avec certains de mes produits préférés et de prendre le temps de prendre soin de moi.

« L’amour-propre est si important et je me sens tellement mieux après avoir pris le temps de prendre soin de ma peau et de vraiment prendre soin de moi… »

Les fans de Molly étaient vraiment heureux de la voir s’embrasser et encourager les autres à s’embrasser.

Un fan a déclaré : « C’est bien de rappeler que la vie et le visage de tout le monde ne sont pas aussi parfaits qu’ils le prétendent sur les réseaux sociaux !

« Merci d’avoir gardé la référence réaliste ! Tu es belle avec et sans maquillage évidemment »

Un autre fan a commenté : « C’est tellement bien que vous preniez du temps pour vous, c’est important. Et criez à @zachariah_noble97 d’être un bon petit ami »

Zach et Molly se sont rencontrés dans la série la plus récente de Love Island. Bien que Molly ait été initialement associée à Mitch Taylor, elle s’est tournée vers Zach.

Le couple s’est ensuite couplé avant la sortie surprise de Molly de la villa. Molly a été abandonnée après que Kady McDermott ait volé Zach lors d’un recouplage.

Molly est revenue plus tard en tant que bombe de Casa Amor où elle a tenu Zach pour responsable de son comportement coquette dans la série pendant son absence.

Les deux se sont réunis dans la série et ont terminé à la quatrième place de leur saison.

Zach et Molly restent toujours en couple.

Rex

Rex

Rex