Molly Marsh de Love Island auditionnée pour une énorme émission de talents ITV

Molly Marsh, la favorite de LOVE Island, a révélé qu’elle s’était rendue aux auditions de Mamma Mia d’ITV ! J’ai un rêve.

L’étudiant en théâtre musical, qui était dans la villa cette année, a déclaré : « Je suis allé à la première audition et c’est tout.

Joe Pepler/PinPep

«Mais Love Island était en arrière-plan en même temps.

« On ne m’a pas proposé de place dans l’émission mais j’étais en train de le faire.

«J’aurais adoré y être.»

La série en huit parties visant à trouver deux nouvelles stars pour la comédie musicale ABBA sera animée par Alan Carr et Zoe Ball et sortira sur nos écrans plus tard dans l’année.

Nous avons récemment révélé que Molly avait été félicitée pour avoir posé sans maquillage après avoir été encouragée par son petit ami Zach Noble.

La jeune femme de 21 ans s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo non filtrée d’elle en train de se démaquiller.

Elle a légendé le message : « Zach m’a encouragé à ne plus me maquiller plus souvent et c’est exactement ce que j’ai fait…

« Alors, tout en me remettant sur la bonne voie, j’ai décidé de faire une séance sans filtre, de me détendre avec moi, de chouchouter ma peau, de la traiter avec certains de mes produits préférés et de prendre le temps de prendre soin de moi.

« L’amour-propre est si important et je me sens tellement mieux après avoir pris le temps de prendre soin de ma peau et de vraiment prendre soin de moi… »