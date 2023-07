MOLLY Marsh a été accusée de « faux pleurs » par les fans de Love Island après sa dernière dispute avec Zachariah Noble.

La star et actrice de TikTok Molly, 21 ans, a été ébranlée lorsque Zach, 25 ans, a choisi d’embrasser son ex-flamme Kady McDermott, 27 ans, lors d’un défi.

Molly Marsh a été accusée de « faux pleurs » par les fans de Love Island

Les téléspectateurs ont affirmé qu’ils ne pouvaient voir aucune larme[/caption]

Mais les téléspectateurs ont affirmé qu’ils ne pouvaient voir aucune larme alors qu’ils inondaient Twitter de leurs observations.

L’un d’eux a écrit: « Est-ce que les larmes sont dans la pièce avec nous Molly ??? » tandis qu’un autre a ajouté: « Molly avec les fausses larmes, allez. »

Quelqu’un d’autre a convenu : « Molly, on se fiche vraiment de tes larmes de crocodile. »

Un quatrième a conclu: « Molly vise vraiment l’Oscar avec tous ces faux pleurs. »

Mais, pour défendre la bombe blonde, un fan a déclaré: « Je ne comprends pas la haine de Molly [broken heart emoji].”

Hier soir, l’artiste de théâtre a pris d’assaut le milieu de la dispute lorsque Zach a commencé à rire lorsqu’elle l’a confronté à ce sujet.

Une Molly très déprimée a dit à Ella et Abi qu’elle ne savait pas comment se sentir après l’épreuve.

Les filles ont ensuite essayé de réconforter Molly alors qu’elle fondait en larmes et expliquaient qu’elle voulait le présenter à sa famille.

Molly a ensuite attiré Zach pour discuter et ses émotions ont pris le dessus sur elle et ont dit « Je me bats vraiment ».

Elle a alors recommencé à pleurer.

Zach voulait savoir ce qui l’avait blessée et elle a expliqué qu’il avait embrassé la fille qui l’avait renvoyée chez elle.

Zach a dit: « La seule personne que je veux, c’est toi. »

« J’ai besoin de voir ça, » répondit Molly.

Elle a mis fin à la conversation en disant: « Le temps nous le dira. »

