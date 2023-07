Molly Marsh a été qualifiée de «fausse» pour un mouvement de choc après avoir fondu en larmes après le baiser de Zach et Kady

MOLLY Marsh a été qualifié de « faux » pour un coup de choc après avoir fondu en larmes sur les lèvres de Zachariah Noble avec l’ex Kady McDermott.

Le basketteur de 25 ans a choisi de bécoter la légende de Love Island lors d’un match Snog, Marry, Pie lors de l’épisode d’hier de l’émission ITV2.

Zach a décidé de bécoter Kady pendant le match

Molly, 21 ans, a été ébranlée lorsque Zach a choisi d’embrasser son ex-vétéran de la flamme et de la villa, Kady, et Kady lui a rendu la pareille quand ce fut à son tour de se plisser.

L’artiste de théâtre a pris d’assaut le milieu de la dispute lorsque Zach a commencé à rire lorsqu’elle l’a confronté à ce sujet.

Ce soir, Rita Ora a choqué les Islanders lorsqu’elle s’est produite lors de leur voyage hors de la villa.

Malgré une performance très spéciale de la pop star, la tête de Molly était ailleurs.

Une Molly très déprimée a dit à Ella et Abi qu’elle ne savait pas comment se sentir après l’épreuve.

Les filles ont ensuite essayé de réconforter Molly alors qu’elle fondait en larmes et expliquaient qu’elle voulait le présenter à sa famille.

Molly a ensuite attiré Zach pour discuter et ses émotions ont pris le dessus sur elle et ont dit « Je me bats vraiment ».

Elle a alors recommencé à pleurer.

Zach voulait savoir ce qui l’avait blessée et elle a expliqué qu’il avait embrassé la fille qui l’avait renvoyée chez elle.

Zach a dit: « La seule personne que je veux, c’est toi. »

« J’ai besoin de voir ça, » répondit Molly.

Elle a mis fin à la conversation en disant: « Le temps nous le dira. »

Quelques instants plus tard, Maya Jama est apparue et a dit aux insulaires que tous les couples n’étaient pas en sécurité.

L’hôte leur a dit que Kady, Ouzy, Ella B et Mitchel étaient en danger – et Whitney et Lochan devaient choisir qui devait partir.

Étonnamment, les fans ont vu Molly sourire quand ils ont appris la nouvelle.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: « Je suis désolé, mais ce sourire suffisant et louche de Molly m’a mis tellement en colère. Comme je comprends que tu n’aimes pas Kady et que s’est-il passé mais il y a une seconde tu pleurais et maintenant ton sourire narquois ? Vous jouez bien à un jeu. Sortez-la de nos écrans. Elle est tellement fausse et l’est depuis son retour @LoveIsland.

Un autre a écrit: « NO OMFG MOLLY QUI SOURIRE O N’OUBLIE PAS. »

« Nah molly a besoin de faire ce sourire narquois qu’elle a fait, je n’aime pas kady mais c’était diabolique », a ajouté un troisième.

Hier soir, Zach a commis l’énorme erreur de rire lorsque Molly lui a dit à quel point elle était bouleversée et en colère à propos du match.

Elle se leva instantanément et s’en alla, laissant Zach seul, pendant qu’elle allait décharger avec les filles.

Il l’a de nouveau attirée pour discuter – accusant avec colère les filles de « nourrir » ses conseils inutiles.

Tentant d’arranger les choses, Zach a dit à Molly : « Mes excuses pour avoir ri, je ne me moque pas de toi. Je ris juste quand je suis maladroit, je ne me moque pas de toi.

Molly a riposté en disant que c’était «irrespectueux», tandis que Zach a insisté: «Dans le monde réel, je n’aurais pas à faire d’erreur, il n’y a pas de Kady. J’ai joué le jeu beaucoup trop littéralement.

Molly a fustigé: «Si je jouais littéralement, il n’y a personne que je veux bécoter. Vous voulez embrasser quelqu’un parce que vous l’avez joué au sens littéral… «

Essayant d’arranger les choses, Zach a déclaré: « Molly, j’ai définitivement mal géré ce scénario. Tu es la seule personne que je veux. Je me fiche de personne d’autre ici.

En conclusion de l’argument, Molly a conclu: « De tout le monde là-bas, il n’y a personne là-bas que je voudrais embrasser. C’est la différence.

Le défensif Zach lui a demandé: « Dans quel monde allons-nous être dans un scénario comme celui-là à l’extérieur? »

Prouvant que le couple est maintenant menacé, Molly a déclaré: « Je ne serais peut-être pas dans un scénario. »