Molly Mae rompt le silence sur la ligne d’intimidation de Love Island en disant “Tasha est littéralement moi”

L’ANCIENNE star de Love Island, Molly-Mae Hague, s’est ouverte sur la ligne d’intimidation de l’émission en disant: “Tasha est littéralement moi.”

Ses commentaires interviennent alors que les hommes de l’émission de télé-réalité ont été critiqués et qualifiés de “contrôlants et misogynes” avec 3 617 téléspectateurs se plaignant à l’Ofcom en une semaine.

Molly et Tommy dans le refuge de Love Island

Beaucoup étaient au-dessus du comportement de Luca Bish et Dami Hope pendant les jeux Truth or Dare et Snog Mary Pie, qui les ont vus accuser la toute première candidate sourde de l’émission, Tasha, d’être “fausse” et d’utiliser son partenaire Andrew Le Page pour se rendre à la finale.

Molly-Mae, qui est arrivée à la deuxième place sur Love Island 2019 avec son petit ami Tommy Fury, a commenté le drame dans son dernier blog YouTube.

La star des médias sociaux a dénoncé les garçons de la villa et les gens sur Twitter, comme elle l’a dit aux fans : “C’était littéralement moi les gars. C’était littéralement moi.

«Je suis désolé pour elle parce qu’évidemment nous ne savons pas, je suppose que nous verrons quand elle et Andrew sortiront, mais vous ne pouvez pas accuser quelqu’un d’être faux.

“J’étais essentiellement” le Tasha “, tout le monde m’accusait d’être faux, tout le monde disait que j’étais avec Tommy pour aller en finale.

« Et nous voici trois ans plus tard. Alors peut-être que Tasha prouvera que les garçons de la villa ont tort. Elle est réelle.

Molly-Mae a été accusée de faux pleurs sur Love Isalnd et s’est même disputée avec Anton Danyluk dans la villa de la télé de Majorque, après l’avoir qualifiée de fausse.

Il a dit au Sun après avoir été expulsé de la série : “C’est une fille adorable mais ce n’est pas mon genre de personne.





“Nous n’avons jamais cliqué et elle n’a pas aimé après que je l’aie mise à sa place plus tôt dans la série.

“Mais je m’entendais très bien avec tout le monde.”

Pendant ce temps, Luca a attiré plus de plaintes de l’Ofcom concernant des images diffusées lors de la soirée cinéma de Love Island, qui, selon lui, a révélé que Gemma Owen, 19 ans, flirtait avec le concurrent Billy Brown.

Luca a insisté sur le fait qu’il “ressemblait à une tasse” après avoir nié qu’elle flirtait et il a dit qu’il “fumait”.

2 481 autres plaintes concernaient le comportement de Davide Sanclimenti, 27 ans, envers Ekin-Su Cülcüloglu.

Love Island a été inondée de plaintes en une semaine seulement

Les téléspectateurs pensent que Tasha a été victime d'intimidation