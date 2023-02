Molly-Mae riposte aux mum-shamers qui ont critiqué le nom de son bébé – en disant “J’ai oublié à quel point ce monde peut être méchant”

MOLLY-Mae Hague a frappé après avoir été critiquée pour avoir nommé son bébé Bambi.

La star de Love Island, 23 ans, a déclaré que c’était un rappel brutal de “à quel point ce monde peut être méchant”.

Elle a ajouté: “Je n’arrive pas à croire que je peux maintenant dire son nom. La révélation tant attendue du nom a été une journée très difficile pour moi, je vais être tout à fait honnête.

“Je ne sais pas si vous auriez remarqué, mais j’ai désactivé les commentaires Instagram sur ce post.

“J’ai été ramené très rapidement sur la planète Terre à quel point ce monde peut être méchant.”

S’exprimant sur YouTube, elle a expliqué: «Je pense que parce que nous avions littéralement toujours su que notre première petite fille allait s’appeler Bambi, nous nous étions tellement habitués à l’idée que ce soit son nom.

« Pour nous, ce n’était plus vraiment inhabituel. Et je sais que c’est inhabituel et unique et que cela ne plaira pas à tout le monde.

“Mais quand nous l’avons annoncé, dans mon esprit, c’était tout simplement magnifique – c’est juste elle, c’est Bambi et c’est un beau nom, c’est incroyable, incroyable.

“Et puis juste deux secondes après l’avoir posté, je me suis dit:” Oh mon Dieu! Je ne sais même pas pourquoi j’en parle dans cette vidéo parce que c’est censé être une vidéo positive.

En plus d’être un personnage bien connu de Disney, le nom Bambi proviendrait du mot italien “bambino”, qui signifie “enfant”.

