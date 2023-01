Molly Mae «maman honteuse» pour les derniers préparatifs de grossesse alors qu’elle s’apprête à accoucher

MOLLY-Mae Hague a été honteuse de maman après avoir partagé ses derniers préparatifs de grossesse avec ses fans.

La jeune femme de 23 ans, qui doit donner naissance à son premier enfant avec Tommy Fury d’un jour à l’autre, a donné à ses abonnés un aperçu de sa vie à terme, y compris des détails sur son sac d’hôpital et son siège d’auto.

Instagram

Molly Mae va bientôt accoucher[/caption]

Et certains ont ressenti le besoin de donner leur avis, un téléspectateur lui ayant dit : “J’envisagerais de déplacer le siège auto derrière le côté conducteur.”

Alors qu’une autre personne a posté une longue réponse, lui disant: “Juste quelques petits conseils pour votre sac d’hôpital. Vous n’avez pas besoin de prendre autant de vêtements. Vous êtes jeune et en bonne santé et je suis sûr que vous entrerez et sortirez dans un jour ou deux.

Ils sont ensuite entrés dans beaucoup de détails sur ce dont ils pensaient que Molly aurait besoin et n’aurait pas besoin.

Au cours de la vidéo, Molly a également riposté aux constructeurs qui lui ont demandé si elle attendait des jumeaux.

Elle a dit : « Excusez-moi ! Toutes les bosses, toutes les formes et tailles différentes sont incroyables.

La star a poursuivi: “Je suis définitivement partie en voyage avec ma bosse de ne pas être très confiante du tout pour aimer, assez confiante.”

Elle a ensuite poursuivi: «Ils étaient comme, portez-vous des jumeaux? Et j’étais comme, non, je ne le suis pas! Pour moi, cela ressemble à la façon dont je m’attendrais à ce que ma bosse soit à terme. Si quoi que ce soit, je pensais que cela aurait l’air un peu plus grand.

Molly et Tommy, qui se sont rencontrés sur Love Island en 2019, ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant en septembre de l’année dernière.

Quelques semaines plus tard, ils ont révélé qu’ils allaient avoir une petite fille.