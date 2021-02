Molly-Mae Hague soupçonnée de faire du photoshopping alors que les fans soulignent des différences flagrantes

Molly-Mae Hague n’aurait pas pu être plus fière lorsqu’elle a lancé sa dernière édition de PrettyLittleThing sur son Instagram.

Mais alors que la star de Love Island avait fière allure dans une gamme de tenues élégantes pour le site, les fans ont repéré des différences entre les plans et une vidéo d’accompagnement.

L’un a noté: « Les images montrent clairement de lourdes retouches: ventre aplati, jambes amincies, lissées et allongées, pli du genou enlevé etc. »

Alors que les fans ont spéculé sur la retouche de ses photos par Molly dans le passé, il faut bien sûr s’attendre à une certaine variation entre les images en mouvement et les prises de vue fixes.

Le bronzage parfait de Molly-Mae est clairement dû à un meilleur éclairage de studio, alors que tout amateur de selfie le sait, cela fait toute la différence lorsque vous posez juste au bon angle.







(Image: mollymaehague / Instagram)







(Image: mollymaehague / Instagram)



Quant à Molly-Mae, elle a écrit à côté des images: « Je me pince à chaque fois que je suis capable de dire ça. Ma dernière retouche avec @prettylittlething est ici …. Je me suis tellement amusée à tourner cette retouche et j’espère que vous tous aiment les pièces autant que moi. «

Pour la séance photo, elle a modélisé une collection de hauts courts, de vêtements de détente, de mini-robes et de vestes.

Le fait que Molly-Mae représente leur marque est clairement rentable pour PrettyLittleThing, car de nombreux articles qu'elle portait se sont vendus en quelques heures.













(Image: mollymaehague / Instagram)



Alors que certains ont été découragés par les récents rapports de puces dans les livraisons de PLT, démentis par la marque, beaucoup ont félicité Molly sur sa page Instagram.

L’un a écrit: « Édition incroyable », tandis qu’un autre a écrit: « Je viens de dépenser tout mon paquet de paie! »

Et un troisième a jailli: « Vous les avez tous écrasés. Irréel! »

La jeune femme de 21 ans travaille avec la marque depuis son passage dans la villa et a récemment signé à nouveau en tant qu'ambassadrice de la marque, ce qui a permis de gagner un gros salaire.







(Image: mollymaehague / Instagram)



En mai de l’année dernière, Molly-Mae a déclaré qu’elle avait maintenant six chiffres sur son compte bancaire alors qu’elle discutait avec ses fans sur sa chaîne YouTube.

Bien que le chiffre comprenne de nombreuses offres différentes, sa collaboration PrettyLittleThing en fera certainement partie.

Elle a dit aux fans: « Ouais … Nous allons simplement en rester là. Six chiffres, ouais … Ouais. »

Molly-Mae et son petit ami Tommy Fury sont arrivés deuxième sur Love Island en 2019.

Le couple a emménagé ensemble dans un appartement somptueux à Manchester et se porte bien depuis.