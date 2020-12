Molly-Mae Hague a choqué les fans avec un retour en arrière méconnaissable de «poids insuffisant».

L’influenceur des médias sociaux, 21 ans, s’est associé à la dernière tendance des célébrités de verrouillage à «publier une photo de …» sur Instagram.

Parmi ses cinq millions d’abonnés, l’un lui a demandé de partager une photo de son travail dans un gymnase.

Heureusement Molly-Mae a obligé, se confiant aux fans, elle a estimé qu’elle était « en insuffisance pondérale et sur la mauvaise voie ».

Elle a écrit à côté du cliché: « Quand je m'entraînais pour devenir instructeur de spinning …









« Insuffisance pondérale et sur une voie qui ne me convenait pas. »

Parmi ses nombreuses demandes figurait également une photographie où elle avait «le plus de remplissage».

Molly-Mae a posté un certain nombre de photos mettant en valeur sa bouche, après avoir exprimé ses regrets.









Elle a ajouté: « Je n’aime même pas regarder ces photos.

« Ça me rend malade que je me soit fait ça. Nous vivons et nous apprenons! »

Son moment le plus triste a été de perdre son poméranien alors qu'elle admettait qu'elle était plus amoureuse de Tommy Fury « en ce moment ».











Molly-Mae et Tommy l’ont vécu aux Maldives.

Leur pause ensoleillée aux Maldives suit 10 jours avec leurs copains de Love Island à Dubaï.

Ils se sont rapprochés plus que jamais après avoir noué un lien romantique avec la série estivale de Love Island l'année dernière.











En emménageant ensemble, le couple ne cesse de se renforcer – même sous la pression du verrouillage national.

Les fans se sont demandé si le couple s’était fiancé lors de leur dernière rupture.

Cependant, un représentant de Molly-Mae a confirmé au Mirror que les tourtereaux ne se sont pas encore fiancés.

