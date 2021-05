Molly-Mae Hague se gaule sur le deuxième McDonald’s dans la journée après avoir fait la fête tard dans la nuit avec des copains de Love Island

MOLLY-MAE Hague s’est moquée de son deuxième McDonald’s un jour après avoir fait la fête tard dans la nuit avec des copains de Love Island.

La star de Love Island, 21 ans, célébrait avoir atteint 5,5 millions d’abonnés sur Instagram lorsqu’elle a eu sa folie.

3 Molly s’est offert un peu de restauration rapide Crédit: instagram

Molly s’est offerte un hamburger au poulet McDonalds du menu économique à 1 £ pour célébrer le fait d’avoir autant d’adeptes fidèles.

Agrippant sa mayonnaise au poulet, sans mayonnaise ni fromage supplémentaire, elle a écrit: « Une mini-célébration dans la voiture seule. »

La star est ensuite partie fêter l’anniversaire de son pote.

Molly, qui avait l’air chic dans un costume avec des panneaux rouges et roses, a pris une photo de sa commande McDelivery aux petites heures du matin.

3 Elle s’est offerte un burger McDonalds à 1 £ Crédit: Instagram

3 Molly a eu un deuxième accouchement aux petites heures du matin Crédit: Instagram

Il comprenait beaucoup de frites alors qu’elle célébrait avec ses amis à 2h45.

Pendant ce temps, Molly a eu le cœur brisé hier après-midi alors qu’elle devait quitter son petit ami Tommy Fury cinq minutes seulement après leur première réunion en trois semaines.

Le boxeur est rentré de Miami pour voir sa petite amie en mal d’amour, mais elle a dû se précipiter pour passer la semaine à Londres.

Partageant une photo de leur réunion, Molly a déclaré à ses partisans: «Réunis après trois semaines d’intervalle. Tu as manqué terriblement meilleur ami.

Molly a retrouvé son homme pendant seulement cinq minutes

«Nous avons littéralement eu cinq minutes ensemble avant que nous ne soyons à nouveau séparés. Mais les cinq minutes les plus heureuses de tous les temps.

L’influenceur a ensuite partagé un clip de lui en train de l’agiter et a révélé: «Toujours me fait signe jusqu’à la toute dernière seconde. Oh comme ton visage m’a manqué.

Hier, nous avons révélé comment Tommy avait quitté le camp d’entraînement de son frère pour retourner au Royaume-Uni.

Doting Tommy lui fit signe de partir

La star de télé-réalité de 22 ans a passé les dernières semaines en Amérique à participer à un camp d’entraînement de boxe avant le prochain combat de Tyson.

Mais sur Instagram ce week-end, Tommy a révélé qu’il rentrait enfin chez lui après le voyage.

Le boxeur a documenté son voyage en postant un cliché dans l’avion à l’aéroport international de Miami.

Tommy avait l’air à l’aise alors qu’il se reposait en première classe, avant de partager un selfie de lui-même dans un masque facial.

Il est rentré chez lui à Molly après un entraînement aux États-Unis

Il a voyagé avec style en classe affaires

Molly a dit aux fans à quel point il lui avait manqué

Tommy s’était entraîné avec son frère boxeur champion du monde Tyson

Parallèlement au cliché, il a écrit: « @mollymae je viens pour vous. J’ai hâte de vous voir. »

Le couple a été FaceTiming sans arrêt pendant que Tommy était absent, Molly partageant récemment un cliché sur Instagram la semaine dernière.

Elle a légendé la photo: « FaceTime appelle avec mon beau, il manque terriblement votre visage. »

Tommy a également partagé le message sur sa propre page de médias sociaux, ajoutant deux émojis de cœur d’amour.

Il a écrit: « Mon bébé me manque beaucoup. »