Molly-Mae Hague se détend au bord de la piscine dans un bikini string sans maquillage sur l’île de la fête Ibiza

MOLLY-MAE Hague avait l’air incroyable alors qu’elle se détendait au bord de la piscine dans un bikini string sans maquillage à Ibiza.

La star de télé-réalité, qui est devenue célèbre aux côtés de son petit ami Tommy Fury, 22 ans, dans la sixième série de Love Island en 2019, s’est récemment envolée pour l’île des Baléares pour un tournage « excitant ».

Molly-Mae Hague avait l’air incroyable dans un bikini blanc alors qu’elle complétait son bronzage à Ibiza[/caption]

La star de Love Island avait l’air frais alors qu’elle plongeait ses jambes dans la piscine[/caption]

Molly, 22 ans, a offert aux fans une gamme de selfies sexy tout au long de ses voyages, notamment en montrant ses abdominaux toniques dans une superbe robe longue découpée et une silhouette incroyable dans une mini-robe blanche lors d’un voyage en super yacht de luxe.

Après quelques jours de tournage bien remplis, la fusée de poche a eu du temps pour elle et a décidé de parfaire son bronzage au bord de la piscine.

Elle affichait sa petite silhouette en profitant du soleil dans un maillot de bain deux pièces.

La star d’ITV2 avait l’air incroyable dans un haut de bikini bandeau à anneaux en bois et un string assorti.

Son choix de bikini a attiré l’attention sur son ventre très plat et ses fesses couleur pêche.

Molly a montré sa beauté naturelle avec pas un pouce de maquillage sur son visage et ses mèches blondes ont été grattées en un chignon bas en désordre.

La beauté blonde a accessoirisé le look avec une sélection de bagues, de bracelets et une énorme montre en or.

Elle s’est promenée avec confiance autour de la piscine tout en complétant sa lueur bronzée et s’est rafraîchie en plongeant ses pieds dans l’eau.

Molly est également allée s’allonger sur l’une des chaises longues pour se rafraîchir.

Cela vient après que la star a récemment mis en ligne une photo d’elle dans un haut de bikini croisé noir, un bas assorti et un pantalon taille haute.

La star a sous-titré le post: « J’ai travaillé sur moi-même. »

Les fans ont été étonnés de sa beauté.

L’un d’eux a écrit : » Irréel . «

Un deuxième a déclaré : « Total de buts.

Un troisième a ajouté : « Ressembler à un ange absolu . «

Un quatrième a sonné: « vous êtes unreallll whaaaat . «

Le lendemain du mariage de sa mère Denise à Swynford Manor à Newmarket, Molly a sauté dans un avion pour parcourir plus de 1 400 milles jusqu’à Ibiza pour une séance photo.

Dès son arrivée, elle a donné un aperçu de son « chez-soi pour les prochains jours » sur Instagram.





Non seulement cela, au cours de ses voyages, elle a prouvé qu’elle ne manquait pas de quelques livres en montrant son impressionnante garde-robe de 10 000 £.

Le YouTuber a posé pour un clin d’œil dans une paire de chaussons moelleux à 370 £ et une robe assortie – coûtant également 370 £.

Plus récemment, elle a montré son incroyable corps de bikini lors d’un tournage.

Molly est sur l’île espagnole de la fête depuis mardi et a montré ses courbes sur la plage en posant contre les rochers d’une crique dans des eaux peu profondes.

La star a complété son bronzage alors qu’elle se détendait au bord de la piscine[/caption]

Molly-Mae avait l’air incroyable alors qu’elle se promenait au bord de la piscine[/caption]

La star a montré ses fesses pêche avec son choix de bas de bikini[/caption]