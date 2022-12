Molly-Mae Hague révèle une étrange envie de grossesse alors qu’elle compte à rebours jusqu’à la naissance de son premier bébé

ENCEINTE La star de Love Island, Molly-Mae Hague, a révélé les étranges envies de grossesse qu’elle avait.

La star de télé-réalité – qui attend actuellement son premier enfant avec son petit ami Tommy Fury, 23 ans – a déclaré qu’elle était obsédée par l’odeur des gels douche et corporels.

La star de Love Island a déclaré qu’elle était obsédée par l’odeur des gels pour le corps[/caption]

La personnalité médiatique, âgée de 23 ans, a déclaré que son sens aigu de l’odorat lui avait même fait apprécier l’odeur du chlore dans les piscines.

Molly-Mae a déclaré aux fans: «Tout ce dont j’ai envie à la minute, ce sont des parfums propres… des gels douche, des gommages corporels, des bains moussants.

“Je ne peux pas passer devant la douche et je ne veux pas me jeter dedans. Des femmes enceintes ont-elles eu ça comme envie ??

“Oh et l’odeur du chlore dans les piscines est meilleure que n’importe quel parfum pour moi en ce moment.”

Les fans de Molly n’ont pas tardé à commenter leurs envies similaires, y compris un fan disant qu’ils apprécient l’odeur du linge frais pendant la grossesse.

Les futurs parents se sont pressés pour un voyage à Bath le week-end dernier alors qu’ils se préparent à l’arrivée de leur premier enfant.

Une fois arrivés dans leur hôtel et spa chic, Molly a de nouveau mis à jour ses fans avec des photos de leur chambre confortable et de leur salle de bain luxueuse.

Mais malheureusement, malgré leur environnement luxuriant, Molly souffre toujours de symptômes de grossesse inconfortables.

Partageant une photo d’un thé à la menthe apaisant, la future maman a ajouté: «Cette vie de vent piégé glamour.

“Dîner emballé complètement non consommé… thé à la menthe poivrée seulement ce soir.”

Plus tôt cette semaine, Molly a révélé à ses fans qu’elle et Tommy s’attendent à ce que leur petite fille arrive dans la nouvelle année.

Elle a déclaré dans une vidéo YouTube: “C’est juste que je reçois toute ma famille et j’ai en quelque sorte dans la tête que je veux que ce soit très spécial et évidemment, ce sera mon dernier Noël avant de devenir une maman et celle de Tommy avant qu’il ne devienne papa.

Depuis qu’elle a découvert qu’elle allait avoir un enfant, Molly a ouvertement parlé des hauts et des bas de la grossesse.

Le week-end dernier, l’influenceur a organisé une somptueuse baby shower en l’honneur de Baby Fury. Cependant, elle s’est sentie mal après cet événement somptueux.

Molly a consulté ses histoires Instagram pour télécharger une photo de son lit dans son magnifique manoir Molly Maison de 3,5 millions de livres sterling.

Elle a écrit: “J’ai rejoint le club sous le temps depuis ma baby shower, d’où le calme.”

Molly a ensuite posté une image de mains jointes et a ajouté les mots: “Moi et mon lit.”

