Molly-Mae Hague révèle un gros problème avec bébé Bambi alors qu’ils luttent pour la nourrir

MOLLY-MAE Hague a parlé de sa lutte pour nourrir sa petite fille Bambi.

La star de Love Island – qui a accueilli son premier enfant avec Tommy Fury en janvier – a déclaré que sa petite fille ne lui prendrait qu’un biberon et refusait de se nourrir avec son père.

Molly-Mae Hague a parlé de sa lutte pour nourrir bébé Bambi

Molly, 23 ans, a déclaré: « Nous avons vraiment besoin qu’elle perde l’habitude d’aimer seulement avoir ses biberons avec moi – parce que ça ne marchera pas. »

Elle a dit aux fans sur sa dernière vidéo YouTube: « Bambi a pris l’habitude de ne pas aimer prendre les bouteilles de Tommy, elle devient vraiment très difficile avec lui.

«Nous avons essayé de le comprendre, cela pourrait littéralement être n’importe quoi.

« Cela pourrait être le fait que je l’ai allaitée et que je fais beaucoup de biberons avec elle, alors peut-être qu’elle a l’habitude que je le fasse et qu’elle m’associe en quelque sorte à l’heure de l’allaitement, évidemment parce que nous avons commencé comme un voyage d’allaitement.

« Ce n’est pas moi qui suis stéréotypé de sexiste de toute façon, mais quand tu as ce bébé maman, tu as un peu différent… comment puis-je l’expliquer, c’est parfois la touche d’une mère et elle m’associe à l’heure de l’allaitement parce que nous avons allaité.

« Tommy et moi avons dit qu’à partir de maintenant, il allait faire ses biberons, beaucoup plus de biberons, parce qu’on a vraiment besoin qu’elle perde l’habitude de n’aimer avoir que ses biberons avec moi, parce que ça ne va pas marcher.

« Aujourd’hui, c’était ridicule, nous ne pouvons pas refaire ça.

« Disons par exemple que si je m’en vais, il veut pouvoir l’avoir tout seul.

Cela survient après que Molly ait reçu des commentaires blessants sur son corps après avoir donné naissance au bébé Bambi il y a cinq mois.

Elle a posé dans un joli haut de bikini rayé rouge et blanc sous le même haut et pantalon en lin.

Et tandis que la plupart des gens ne tarissaient pas d’éloges sur la beauté de Molly, d’autres n’étaient pas si gentils.

L’un d’eux a commenté : « Cela aurait été une belle opportunité de montrer de vrais corps de femmes – des vergetures et tout. »

Récemment, elle a raconté comment elle se sentait «zombifiée» en jonglant avec son bébé avec le travail avant que des fans qui font honte à sa mère l’accusent de les avoir «mal à l’aise» avec sa conduite.

L’ancienne star de Love Island a offert une lueur d’espoir à ses nouvelles mamans qui se sentent peut-être dépassées.

Elle a écrit: « Être maman consiste en de bons jours, de mauvais jours, des jours normaux, des jours écrasants, des jours parfaits, des jours tristes… beaucoup de jours pour arriver à la fin de la journée! Mais à travers tout cela, une quantité folle d’amour.

« A mes nouvelles mamans qui lisent ceci… quand les gens disent » ça devient plus facile « , ce n’est vraiment pas juste un commentaire en passant. Vous avez ceci.

