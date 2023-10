Molly Mae Hague révèle son incroyable transformation de bureau avec des clichés avant et après

MOLLY-MAE Hague a révélé son incroyable transformation de bureau avec quelques clichés avant et après.

La star de Love Island, 24 ans, a créé un nouvel espace chic pour que sa marque de faux bronzage, Filter, puisse y opérer.

Molly-Mae Hague a révélé son incroyable transformation de bureau avec quelques clichés avant et après

L'espace est complètement transformé, avec des murs blancs, un nouveau sol, des tables en verre, un immense canapé crème douillet et un éclairage douillet.

Molly a partagé une superbe photo dans un blazer rouge alors qu'elle posait dans son nouveau bureau

Et sur son compte de réseau social, la star a partagé un aperçu avant et après de l’espace.

Molly a écrit : « Aujourd’hui, c’était une bonne journée, tous ont emménagé dans notre nouvel espace », tout en posant dans un blazer rouge éclatant et en posant un ordinateur portable sur ses genoux.

Elle a ensuite partagé son regard sur un espace de bureau basique avec des tapis gris et aucun meuble, en écrivant « appuyez pour transformer ».

Molly, maman d’un enfant, a ensuite partagé une deuxième image qui voyait le bureau complètement transformé, avec des murs blancs, un nouveau sol, des tables en verre, un immense canapé crème douillet et un éclairage douillet.

L’influenceur a également ajouté un écran de télévision plasma sur l’un des murs, ainsi que des écrans intérieurs. plantes.

Molly a écrit : « Tellement reconnaissante envers les personnes qui ont rendu cela possible si rapidement » et a tagué certains de ses amis.

Malgré le bel éclat du bureau, Molly a été critiquée par certains fans plus tôt cette semaine après avoir montré quelques meubles qui lui avaient été offerts pour cet espace.

La nouvelle image de Molly présentait une paire de chaises confortables de couleur pierre entourant une table basse en bois clair.

Le tapis gris clair recouvrant un parquet donne une ambiance chaleureuse, tandis qu’une table en bois plus foncée, vendue au détail à 5 ​​000 £, offre plus d’espace pour une plus grande réunion.

Elle a écrit dans la légende de son image Instagram : « Un espace de réunion calme… le bureau se rassemble !!

« (Les chaises, la table basse et le tapis sont @sweetpeaandwillow * offerts. ) »

C’était la dernière phrase que certains fans visaient – ​​avec un commentaire tranchant remarquant : « Tous les riches sont doués ».

En mai 2021, nous avons rapporté que Molly-Mae était devenue millionnaire après avoir récolté 558 323 £ en seulement un an.

Un autre troll a écrit : « C’est tellement beau, mais suis-je le seul à être ennuyé par les gens qui ont des problèmes ? argent pour acheter ces choses qu’ils reçoivent en cadeau ? Il y a tellement de familles qui n’ont même pas de lit pour dormir mais ils ne peuvent pas encore se le permettre, les gens qui ont des milliers de livres reçoivent tout bon gré mal gré !

« Ne vous méprenez pas, je vous aime Molly et Tommy et il n’y a pas que vous les gars, c’est comme tous les influenceurs/ célébrité reçoit des cadeaux gratuits pour eux et pour les leurs qui ont du mal à allumer le chauffage.

Un autre a alors écrit : « Je suis d’accord, c’est tellement faux. Molly Mae peut se permettre ses propres affaires.

« Tant d’entreprises pourraient changer des vies si elles donnaient aux nécessiteux au lieu d’un simple b gâté qui a tout. »

Molly-Mae a été humiliée par des trolls cruels après avoir partagé un aperçu de sa nouvelle table, de son tapis et de ses chaises de 5 000 £ dans son bureau dans un manoir de 3,5 millions de £