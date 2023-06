Molly-Mae Hague révèle ses plans pour un deuxième enfant alors qu’elle admet avoir du mal avec la parentalité

MOLLY-MAE Hague a révélé ses plans pour un deuxième enfant après avoir admis ses difficultés avec la parentalité.

La star de Love Island, qui a accueilli sa fille Bambi dans le monde en janvier de cette année, en a parlé dans une récente séance de questions-réponses sur Instagram.

Un fan a demandé à la nouvelle maman: « Y a-t-il des plans pour une petite sœur ou un petit frère Bambi bientôt? »

Molly a déclaré: «Certainement pas avant un bon moment.

« Un jour, je serai prêt… mais il n’est pas inconnu que j’ai trouvé cela plus difficile que prévu (même si je vais tellement mieux maintenant)

« De plus, je ne sais pas comment quelqu’un s’occupe de plus d’un bébé, vous êtes des super-héros. »

En mai de l’année dernière, Tommy a révélé qu’il voulait quatre enfants avec Molly.

« Je veux quatre enfants, mais c’est le corps de Molly et c’est elle qui doit passer par là – mais je serai là avec elle à chaque étape du chemin », dit Tommy.

« Je suis un grand père de famille et je viens d’une grande famille aussi et c’est quelque chose dont nous parlons beaucoup. Je ne pense pas que ce soit dans un futur trop lointain…

«Nous sommes si jeunes, mais nous vivons ensemble depuis trois ans maintenant – nous avons partagé un lit la nuit où nous nous sommes rencontrés, puis tous les jours après cela pendant des mois, c’est comme si nous étions ensemble depuis six ans.

« En dehors de la boxe, avoir une famille est ce que j’attends vraiment avec impatience. Molly et moi ne sommes pas les plus grands fêtards, Molly ne boit pas, je ne bois qu’après une bagarre et nous ne sortons pas tous les week-ends, donc nous installer avec des enfants ne nous changera pas.

Cela vient après que Molly ait révélé qu’elle « ne se sentait plus assez en confiance » pour porter un bikini après avoir eu une fille.

La nouvelle maman – qui partage le petit ami de Bambi, Tommy Fury – a déclaré qu’elle « avait du mal à accepter » son corps post-bébé.

Molly a déclaré: « J’ai vraiment l’impression qu’avec le temps, ma confiance en mon corps s’aggrave. »

L’influenceuse a partagé ses malheurs corporels avec ses fans sur sa dernière vidéo YouTube, alors qu’elle assistait au mariage de son manager Fran Britton à la Barbade.

Partageant un clip de son bain de soleil dans un maillot de bain blanc sans bretelles, Molly a déclaré aux fans: « À la minute où j’ai les doigts enflés – mes bagues ne me vont plus, c’est un peu gênant, elles coupent ma circulation quand je les mets sur.

« J’ai ce maillot de bain… pour moi à la minute, les maillots de bain sont ce qu’il y a de mieux, je ne suis pas une fille en bikini à la minute parce que je n’ai pas confiance en moi.

« Je n’avais pas confiance en les bikinis avant d’avoir un bébé. »

Malgré cela, Molly a montré sa petite taille et ses abdos incroyables dans une tenue de sport élégante.

L’ancienne star de Love Island a été stupéfaite alors qu’elle portait son équipement d’entraînement pour une séance photo.

