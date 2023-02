Molly-Mae Hague révèle qu’elle “s’est effondrée au sol” après avoir accouché

MOLLY-Mae Hague a révélé qu’elle s’était effondrée sur le sol “comme un sac de pommes de terre” quelques heures seulement après avoir accouché.

La jeune femme de 23 ans a partagé son histoire d’accouchement avec ses fans après avoir accueilli sa fille Bambi le mois dernier et a admis qu’elle avait oublié qu’elle était incapable de sentir ses jambes.

Instagram

La star a eu une fille Bambi le mois dernier[/caption]

Molly a choisi d’avoir une péridurale à la première occasion disponible, ce qui vous empêche de ressentir quoi que ce soit de la taille vers le bas.

Elle a expliqué: «J’avais oublié que j’avais une péridurale et j’ai essayé de sortir du lit environ dix minutes après avoir accouché.

“Tommy tenait Bambi dans une chaise près du lit et j’ai essayé de sortir du lit et de me lever et de marcher vers eux tous les deux et quand je me suis sorti du lit et que je me suis levé, je suis littéralement tombé au sol comme un sac de pommes de terre.

«Je me suis juste effondré en un tas, mes jambes sont devenues comme de la gelée. L’infirmière paniquait vraiment, mais je riais quand c’est arrivé. J’étais comme ‘Je vais bien, je ne m’évanouis pas, je suis juste un idiot, je ne peux pas sentir mes jambes, pourquoi ai-je essayé de me lever ?’

S’exprimant dans la vidéo franche et très émouvante, Molly a discuté de sa décision d’avoir une péridurale, en disant: “” J’ai toujours su que c’était quelque chose que je voulais avoir.

“Je savais personnellement que mon seuil de douleur n’allait probablement pas être assez élevé pour me permettre un accouchement complètement naturel.”

La star était sur le point d’avoir une césarienne, mais est soudainement passée de 3 cm dilatés à 7 et a accouché par voie basse.

Elle a dit à ses fans : “La poussée, je vais être tout à fait honnête, j’ai adoré ça. Et j’ai adoré ça à cause de ma péridurale.

« J’ai apprécié la poussée parce que j’avais eu une péridurale, je ne pense pas que j’aurais apprécié sans elle. Je ne pense pas que j’aurais apprécié tout le travail sans cela.

“Cela m’a fait pleinement apprécier mon travail. Je pouvais encore ressentir tout ce que j’avais toutes les sensations, mais je n’avais aucune douleur. Donc, chaque fois que j’avais une contraction, je poussais, poussais, poussais vraiment très fort.

“Je pouvais sentir la tête de Bambi sortir de mon vagin – je sais que je n’arrête pas de le dire mais je dois lui donner du crédit car cela ne semble pas normal sinon, à cause de ma péridurale – je pouvais sentir la tête de Bambi sortir complètement de mon vagin .

“J’avais la sensation que sa tête glissait hors de moi, mais je n’avais aucune douleur.”