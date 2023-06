MOLLY-Mae Hague a déclaré qu’elle « ne se sentait plus assez en confiance » pour porter un bikini après avoir eu sa fille Bambi.

La nouvelle maman – qui a accueilli sa petite fille en janvier avec son petit ami Tommy Fury – a déclaré qu’elle « avait du mal à accepter » son corps post-bébé.

Molly a déclaré: « J’ai vraiment l’impression qu’avec le temps, ma confiance en mon corps s’aggrave. »

L’influenceuse, 24 ans, a partagé ses malheurs corporels avec ses fans sur sa dernière vidéo YouTube, alors qu’elle assistait au mariage de son manager Fran Britton à la Barbade.

Partageant un clip de son bain de soleil dans un maillot de bain blanc sans bretelles, Molly a déclaré aux fans: « À la minute où j’ai les doigts enflés – mes bagues ne me vont plus, c’est un peu gênant, elles coupent ma circulation quand je les mets sur.

« J’ai ce maillot de bain… pour moi à la minute, les maillots de bain sont ce qu’il y a de mieux, je ne suis pas une fille en bikini à la minute parce que je n’ai pas confiance en moi.

« Je n’avais pas confiance en les bikinis avant d’avoir un bébé. »

L’ex-star de Love Island a poursuivi en disant qu’elle était au début d’un long voyage pour aimer à nouveau son corps.

Molly a poursuivi: «En ce moment, avec mon corps, j’ai besoin de tout ce qui va me donner confiance parce que j’ai vraiment l’impression qu’avec le temps, ma confiance avec mon corps se détériore.

« J’ai vraiment senti pendant ce voyage que je vais l’embrasser, je m’en fous, mon nouveau corps de maman, j’en suis fière mais en même temps j’ai du mal à accepter que j’ai un vrai voyage à commencer si je veux me sentir plus en confiance dans mon corps.”

Elle a ajouté: « J’en parlais à ma famille – je ne m’imagine jamais mettre un bikini, je ne l’ai jamais fait en premier lieu.

« Avant d’avoir un bébé, je n’avais pas confiance en un bikini, alors après avoir eu un bébé, je ne m’imagine jamais penser ‘Je vais enfiler un bikini et me sentir bien’.

« Je veux et je veux venir ici et dire que je me sens confiant et incroyable, mais ce n’est pas ce que je ressens en ce moment.

« Donc, tous les vêtements ou tenues qui peuvent me faire me sentir un peu plus confiant, dissimulé et super flatteur en ce moment, c’est ce que je recherche en ce moment. »

Bien que Molly ne se sente peut-être pas la plus confiante, de nombreux fans l’ont félicitée pour avoir montré son « vrai corps ».

La personnalité médiatique portait un haut de bikini blanc à bretelles et un pantalon de plage ample lors de son récent voyage à Dubaï.

Les fans de Molly n’ont pas tardé à la complimenter pour avoir fièrement embrassé son corps de maman, trois mois seulement après l’accouchement.

L’un d’eux a écrit : « Je suis là pour la photo non retouchée, tu es magnifique. »

Un autre a posté: « J’adore que tu montres ton vrai corps – tu es incroyable. »

« J’aime votre sécurité dans votre corps post-bébé. Tu es magnifique et tu donnes un excellent exemple aux jeunes », a déclaré un troisième.

Quelqu’un d’autre a commenté: « En embrassant ce corps post-partum, vous tuez une fille et vous avez l’air incroyable. »

De nombreux fans ont félicité Molly-Mae pour avoir montré son « vrai corps »