Molly-Mae Hague a critiqué un troll en affirmant qu’elle gagnait 40000 £ par publication Instagram sponsorisée.

Cela vient après que le millionnaire Molly-Mae et Tommy Fury ont été nommés le couple de réalité Instagram le plus rémunérateur.

Selon ManySpins.com, le couple Love Island pourrait gagner jusqu’à 20000 £ pour une publication Instagram.

Irritée Molly-Mae a applaudi après qu’un utilisateur de médias sociaux ait ouvertement discuté des revenus de la star sur Twitter.

Elle a déclaré: «Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens ressentent le besoin de commenter ce que je gagne et comment je le gagne?







«Je ne parlerais JAMAIS de quelqu’un d’autre… mais juste parce que je suis aux yeux du public, ça va?

L’utilisateur de Twitter a écrit: « Imaginez que vous obtenez 40k pour deux messages insta comme molly mae et que votre vie est triée, vous pouvez rembourser vos dettes, vous pouvez obtenir une hypothèque, vous pouvez acheter une nouvelle voiture, vous pouvez partir en vacances.

Cela survient quelques heures seulement après que Molly-Mae a éclaboussé des milliers de personnes lors d’une frénésie de dépenses de Noël à Selfridges.

Cette semaine encore, l’influenceur des médias sociaux a célébré avoir atteint cinq millions d’abonnés Instagram.

Molly-Mae a établi une plateforme et une carrière réussies en tant qu’influenceuse sur les réseaux sociaux.







Elle est devenue célèbre du jour au lendemain sur Love Island où elle est tombée amoureuse de Tommy Fury.

Le couple a raté de peu la première place, mais leur romance a survécu aux tests du monde de la réalité.

Ils ont l’intention de se marier et d’avoir des bébés ensemble.

Mais pour l’instant, ils vivent heureux dans leur somptueux appartement à Manchester.