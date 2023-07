Molly-Mae Hague partage un doux moment bébé Bambi, cinq mois, fait son premier tour dans un parc à thème à Disneyland Paris

Le « cœur de MOLLY-MAE Hague a explosé » lorsqu’elle a capturé le moment où sa fille Bambi a fait son premier tour à Disneyland Paris.

La nouvelle maman, 24 ans, a célébré son anniversaire de quatre ans avec un voyage au célèbre parc à thème avec leur petit.

Partageant une vidéo du tot assis sur les genoux de Tommy Fury, Molly a écrit : « Bambi a fait son premier tour. Le cœur a explosé plusieurs fois hier.

Entrant dans l’esprit Disney, Tommy portait une paire d’oreilles Simba alors que lui et sa fille partaient en train.

L’influenceur a également partagé des photos de Bambi portant les mêmes oreilles et une paire de celles de Minnie Mouse également.

Molly était en voyage de travail à Paris lorsque Tommy et Bambi se sont envolés pour la surprendre.

La star de Love Island a fondu en larmes en voyant Tommy et leur petite fille arriver dans le hall de l’hôtel.

La star inattendue était assise avec un groupe de copains de travail, avant de repérer son beau du coin de l’œil.

Elle couvrit immédiatement son visage de ses mains et se mit à sangloter.

La nouvelle maman a ensuite partagé une photo de sa famille et s’est exclamée : « Alors j’ai travaillé à l’étranger ces derniers jours. J’étais assis en train de prendre un café hier matin et c’est arrivé… »

Elle a ensuite partagé un clip du moment et a écrit : « Ils se sont envolés pour me surprendre. Je n’ai jamais été aussi choqué.

Les doux gestes ne se sont pas arrêtés là puisque Tommy a décoré leur chambre d’hôtel avec plusieurs bouquets de fleurs et de pétales de rose sur le sol.

Elle l’a légendé: « Plus de surprises, joyeux anniversaire mon amour. Quatre de moins, pour toujours.

Leur dernière escapade survient quelques jours seulement après que Molly a été cruellement honteuse de sa mère après être partie en vacances avec sa petite famille.

Les nouveaux parents ont été aperçus assis en classe économique sur un vol Jet2 – et les fans ne pouvaient pas y croire.

Le couple de Love Island, Tommy et Molly, était à l’aéroport avec leur petite fille Bambi lorsqu’un fan a commencé à filmer.

Commentant le clip de la paire, les fans étaient incrédules qu’ils volaient sur Jet2 en économie.

L’un a écrit: « Il n’y a aucun moyen que mon frère soit assis dans l’économie », et un second a ajouté: « C’est bien qu’ils ne laissent pas la gloire et l’argent leur monter à la tête. »

Un troisième a écrit: « J’avais l’impression qu’ils volaient toujours en première classe. »

Tandis qu’un quatrième répétait : « Qu’est-il arrivé à la première classe ? »

Le vol du couple est survenu après avoir passé des vacances très somptueuses à Athènes.

Instagram

Tommy a surpris Molly-Mae à Paris avec Bambi[/caption] Instagram

Molly était sous le choc lorsqu’elle a repéré son partenaire et sa fille[/caption] Instagram Instagram

Ils ont récemment passé des vacances à Athènes avec leur adorable fille Bambi[/caption]