Molly-Mae Hague a offert à ses abonnés un aperçu de son placard de luxe avec une valeur rapportée de 15600 £ d’accessoires.

La star de Love Island 2019, 21 ans, a dévoilé mardi son placard à la maison via ses histoires Instagram, révélant un tas d’articles de créateurs dans la maison qu’elle partage avec son petit ami Tommy Fury.

Selon The Mail, le contenu du placard d’une valeur estimée à 15 620 £ était visible lorsque Molly-Mae a révélé son intention de trier ses affaires.

Elle a sous-titré le cliché: « La tâche d’aujourd’hui ».

Molly-Mae a également partagé une photo des balustrades soigneusement organisées de ses vêtements, en écrivant: « Hier passé à faire un tri et à organiser. »







(Image: Instagram / @ mollymaehague)



Le Mail a noté qu’un sac Dior Saddle valait jusqu’à 2400 £, tandis qu’un sac rose Balenciaga Hourglass se vendait 1450 £.

La publication a également souligné deux sacs Louis Vuitton, l’un valant 3500 £ et l’autre 1220 £.

On note également que Molly-Mae possède un autre sac de sablier Balenciaga d’une valeur de 1150 £.

Les chaussures semblent également être quelque chose que Molly-Mae est très désireux de collectionner.







(Image: Instagram / @ mollymaehague)



Il est également à noter qu’elle possède 1580 £ de pantoufles Louis Vuitton moelleuses, 695 £ de baskets Track rose vif de Balenciaga et trois paires de chaussures Triple S d’une valeur de 650 £ chacune du même créateur.

On peut également considérer que Molly-Mae possède deux paires de baskets Yeezy 350 d’une valeur de 180 £ chacune, ainsi qu’une paire de Nike x Sacai Vaporwaffle qui se vendent au prix de 160 £ ou plus.

L’étagère supérieure peut également être vue pour montrer les boîtes à chaussures Saint Laurent et Balenciaga.







(Image: Instagram / @ mollymaehague)



The Mirror a contacté des représentants de Molly-Mae Hague pour commenter cette histoire.

Le regard à l’intérieur du placard de Molly-Mae vient après que son amie proche et co-star de Love Island Maura Higgins a suggéré qu’il y aurait des cloches de mariage pour Molly-Mae et son petit ami Tommy Fury à l’avenir.

Elle a déclaré au Sun dimanche: « Tommy et Molly se marieront à 100%. »

Maura a également ajouté: « Ils auront 100 bébés, sans aucun doute. »







(Image: Instagram)



La beauté brune irlandaise a également abordé son propre avenir avec son petit ami et collègue alun de Love Island Chris Taylor.

Maura a déclaré: « Je veux me marier avant d’avoir un bébé, alors Chris ferait mieux de se dépêcher et de me donner cette bague de fiançailles, car je ne rajeunis pas. »

