MOLLY-MAE Hague a eu PLUS de charge dissoute de son visage dans sa quête pour être plus naturelle – mais a admis qu’elle ne pouvait pas bouger ses lèvres après la procédure.

La star de 22 ans a subi « au hasard » le traitement sur un coup de tête après être allée à la clinique pour le « laser », qui est traditionnellement utilisé pour l’épilation.

5 Molly-Mae a révélé qu’elle avait plus de remplissage dissous de son visage

S’exprimant dans son nouveau vlog, la favorite de Love Island s’est excusée pour son visage en lançant la vidéo.

Filmant à l’intérieur de sa voiture, Molly-Mae a partagé: « Désolé s’il y a un air un peu bizarre sur mon visage en ce moment, je ne peux pas trop bouger mes lèvres.

« Je devais avoir de la crème anesthésiante sur tout le visage, j’ai fini par avoir au hasard une solution de remplissage sur mon visage ce matin. »

Elle a poursuivi: « J’ai l’impression que je suis toujours en train d’essayer de rendre tout aussi naturel que possible; j’ai fait autant d’erreurs quand j’étais plus jeune que j’essaie vraiment encore de les corriger maintenant.

5 La star a admis qu’elle ne pouvait pas bouger ses lèvres

5 Molly est en quête d’être plus naturelle Crédit : Instagram

5 Elle a partagé son regret d’avoir eu des procédures cosmétiques avant de devenir célèbre Crédit : Instagram

« C’est jusqu’où je suis allé il y a quelques années – ce ne sont pas seulement quelques rendez-vous pour corriger ce niveau d’erreurs que j’ai commises. »

Expliquant pourquoi elle ne portait pas de faux bronzage ou de maquillage, l’influenceuse a expliqué : « Je suis allée à la clinique ce matin pour me faire faire du laser, j’ai commencé à me faire du laser et c’est un processus très long et vous ne pouvez pas bronzer .

« J’ai également pris rendez-vous pour une consultation pour parler de l’obtention du reste du produit de remplissage qui, selon moi, est toujours dissous dans mon visage, et après avoir décidé d’aller de l’avant et de le faire aujourd’hui. »

5 En plus de dissoudre la charge, Molly est revenue à ses dents naturelles Crédit : Instagram

Molly a déclaré que, comme elle était inquiète à cause des aiguilles, elle savait que si elle prenait un rendez-vous qu’elle devait attendre, elle pourrait ne pas y aller à cause de ses nerfs, c’est pourquoi elle a insisté alors qu’elle était déjà à la clinique.

Encourageant les fans, elle a conclu: « Je suis toujours sur mon chemin naturel, sur la voie de rendre les choses plus naturelles – ce que je suis si heureuse d’avoir fait. »

La star a déjà fait dissoudre son produit de remplissage pour les lèvres l’année dernière et a même retiré ses liaisons composites de ses dents dans sa quête pour inverser ses procédures cosmétiques.

Elle a été ouverte sur son parcours pour devenir plus naturelle et a exprimé à plusieurs reprises son regret d’avoir reçu du produit de remplissage et d’autres traitements sur son visage avant de devenir célèbre.