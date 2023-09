Molly-Mae Hague montre une superbe transformation de son bureau après avoir entrepris un énorme changement de carrière

MOLLY-MAE Hague a montré la superbe transformation de son bureau après avoir démissionné son rôle avec PrettyLittleThing.

L’influenceuse, 24 ans, a consulté ses histoires Instagram jeudi et a donné aux fans un aperçu de son nouvel espace de travail.

Molly Mae donne à ses fans un aperçu de son nouveau bureau

Le bureau de Molly-Mae suit un thème de couleur entièrement blanc

Un beau miroir en bois est placé contre le mur pour apporter plus de lumière naturelle

Dans un clip mis en ligne sur sa story, l’ancienne star de Love Island pouvait être vue avec des amis alors qu’ils construisaient un canapé blanc en forme de U.

Le canapé remplit parfaitement le grand espace et est agrémenté de coussins assortis.

Un pouf blanc est placé devant le coin salon, suivant le thème du tout blanc.

Molly-Mae a également partagé quelques clichés après l’assemblage du canapé, qui le voyaient face à un téléviseur fixé au mur.

À côté des fenêtres se trouve un magnifique miroir en bois de forme arquée sur toute la longueur de William Wood qui reflète la lumière naturelle du jour.

Le mois dernier, Molly-Mae a partagé des photos de la pièce bien éclairée sur son compte personnel, MollyMaison, et a déclaré : « Nouveau bureau EN ATTENTE ».

Depuis, l’ex-star de télé-réalité s’affaire à rénover l’espace, après avoir révélé qu’elle se préparait pour un nouveau projet de travail secret.

En juin dernier, Molly-Mae a annoncé qu’elle avait quitté son rôle de PrettyLittleThing, qui rapportait 5 millions de livres sterling par an.

La belle blonde avait déclaré à l’époque qu’elle avait dû « réorganiser un peu ma vie » pour passer plus de temps avec sa fille Bambi, alors âgée de quatre mois.

Cependant, elle est restée occupée et on dit qu’elle développe son empire avec sa propre marque éponyme, en mettant l’accent sur le style de vie et le contenu beauté.

Une source a déclaré au Sun à propos du nouveau projet de Molly-Mae : « Molly se lance dans une marque lifestyle – les fans lui demandent toujours d’où elle vient sa décoration intérieure, d’où viennent ses vêtements et ses conseils de coiffure et de beauté, donc ce sera le cas ». un énorme succès.

« Tout le monde pense que cela pourrait être aussi grand que l’entreprise de Holly Willoughby – ou même Poosh de Kourtney Kardashian! »

Les documents déposés à la Companies House révèlent que le nom de la société est MMH Lifestyle.