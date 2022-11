Molly-Mae Hague montre son ventre nu et révèle combien de mois elle est enceinte

Molly-Mae Hague, la star de Love Island ENCEINTE, a montré aux fans sa bosse de bébé en pleine croissance.

La star, qui a une fille avec son petit ami et co-star de la villa 2019 Tommy Fury, est enceinte de sept mois.

Le couple bien-aimé profite actuellement d’une babymoon à Dubaï, Molly étant vue en train de se détendre sur une chaise longue.

Elle a partagé une photo d’elle dans un pantalon à imprimé zèbre à trois mois de grossesse et encore aujourd’hui.

L’influenceur a écrit : “Un pantalon qui vous va à 3 semaines de grossesse…

«Et aussi vous adapter à une grossesse de 7 mois. Probablement l’un des seuls articles de ma garde-robe qui me va encore .”

Elle a été félicitée pour le look avec la copine de Love Island, Maura Higgins, écrivant: “GLOWING .”

Sa sœur Zoe a ajouté: “Incroyable passer le meilleur moment !!!!”

Molly et le boxeur Tommy sont à Dubaï pour son combat avec Roland Lambert, qui a remplacé l’Américain Paul Bamba comme adversaire.

Il est monté sur le ring dans une paire de shorts blancs avec les mots “baby girl” dessus en grosses lettres.

Molly-Mae a déclaré aux fans qu’elle avait décidé de profiter de l’occasion pour voler en première classe tant qu’elle le pouvait encore alors qu’elle s’envolait pour être avec lui.

Elle a déclaré: “Mise à niveau comme un régal étant donné que c’est le dernier vol que je prendrai pour devenir maman.





“Je ne sais pas trop comment agir dans cette partie de l’avion.”

Molly a été occupée à documenter son parcours de grossesse, racontant à ses abonnés YouTube son augmentation spectaculaire de l’appétit et ses voyages aux toilettes.

Postant à 5 h 55, elle a déclaré: “Je ne peux vraiment pas me plaindre de la grossesse, mais si je devais dire la partie la plus difficile pour moi …

“Les 80 allers-retours aux toilettes dans la nuit et les deux heures qu’il me faut pour me rendormir après chacun.”

Elle a ajouté: “Je n’ai pas eu une bonne nuit de sommeil depuis que je suis tombée enceinte.”

