Molly-Mae Hague montre sa salle de sport à domicile dans un manoir de 3,5 millions de livres sterling – affirmant que c’est la pièce «la plus chère» de la maison

MOLLY-Mae Hague a montré son impressionnant gymnase à domicile dans sa dernière vidéo YouTube.

La star enceinte, 23 ans, a rénové son incroyable manoir de 3,5 millions de livres sterling, mais n’a pas encore terminé sa zone d’entraînement.

Molly a révélé que bien qu’elle ne soit pas terminée, c’est déjà la pièce la plus chère de la maison qu’elle partage avec Tommy Fury.

L’influenceuse, qui doit donner naissance à son premier enfant d’un jour à l’autre, s’est rendue au gymnase pour tenir compagnie à Tommy alors qu’il terminait un entraînement tard le soir.

Vêtue de son pyjama, elle a dit à ses abonnés dans la vidéo : “Je ne suis définitivement pas prête à vous montrer plus que cet angle que vous voyez car ce n’est pas encore tout à fait fini et je veux seulement vous montrer les gars quand c’est complètement fini. Je veux dire, vous en voyez beaucoup en ce moment.

Elle a poursuivi en expliquant ce qui s’était passé avec l’espace, en disant: «Je dois vous mettre à jour sur la salle de sport, pas de thé, pas d’ombre, mais nous avons eu des problèmes pour terminer cette salle de sport.

“C’est la seule pièce de la maison qui ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu en termes de constructeurs et de travaux en cours et le temps qu’il faudrait pour que la salle de sport soit faite par rapport au temps qu’il a réellement fallu et ce n’est toujours pas déjà fini.

«Nous attendons toujours des choses pour cela. Tant d’argent a été dépensé pour cette conversion de gymnase de garage.

“C’était probablement en fait le projet le plus cher de tous les travaux de rénovation de la maison que nous avons réalisés.”

Molly a tristement ajouté: “Parce que les travaux de construction et les choses n’étaient pas faits comme je le voulais, la particularité a été retirée de cette partie du projet de rénovation.”