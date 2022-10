Molly-Mae Hague met la touche finale à sa somptueuse salle de bain avant l’arrivée de bébé

MOLLY-MAE Hague a donné aux fans un aperçu de sa luxueuse salle de bain alors qu’elle répare son méga manoir avant l’arrivée imminente de son bébé.

La star de Love Island, Molly, a confirmé qu’elle et son petit ami co-star Tommy Fury attendaient leur premier enfant, une fille, ensemble, plus tôt cette année.

Instagram

Molly a taquiné ses fans[/caption]

Instagram

Sa nouvelle salle de bain était terminée[/caption]

Instagram

La star glamour attend son premier enfant[/caption]

Tout le monde était sur le pont pour la future maman alors qu’elle remettait sa maison en parfait état avant la naissance du bébé.

L’influenceuse a donné aux fans un aperçu de sa superbe salle de bain en ajoutant les détails les plus fins afin d’ajouter un éclat supplémentaire.

Partageant un avant et un après sur son histoire, Molly a ajouté un ensemble de portes de douche sur les douches pour lui et pour elle qui correspondaient à la pomme de douche et au robinet de douche.

La chambre toute blanche a bénéficié des reflets éblouissants d’or mat que l’ambassadrice de Pretty Little Thing y a ajoutés.

En savoir plus sur Molly Mae GROS RÊVES Molly-Mae Hague, enceinte, revient sur les réseaux sociaux avec un doux message JEU DE NOM Molly-Mae Hague dit que le nom de bébé de sa fille choquera les fans car c’est très “inhabituel”

Elle a légendé le cliché après avec: “Tout va bien.”

Cela survient alors que les fans ont commencé à spéculer sur ce que la star pourrait appeler son enfant à naître.

Pour tenter de deviner le nom choisi du bébé de Molly et Tommy Fury, les fans ont consulté la section des commentaires sur une vidéo TikTok.

La vidéo parlait de la décision de Molly de choisir un nom de bébé “unique” et “inhabituel”, avant de demander aux fans ce qu’ils pensent que la beauté blonde nommera son bébé.





La majorité a opté pour le “cloud” et a expliqué comment Molly-Mae avait utilisé beaucoup d’emojis cloud ces derniers temps, y compris sur des publications liées à sa grossesse.

Une personne a écrit : “Ce sera définitivement un nuage”, tandis qu’une autre a écrit : “Ce sera un nuage, cela ne fait aucun doute.”

Le commentaire d’une autre personne a recueilli près de 1 000 likes, comme ils l’ont expliqué : « Elle a posté un emoji cloud dans la majorité de ses messages insta…. Le nom du bébé sera CLOUD.

Instagram

Le couple a fait deviner les fans[/caption]