Molly Mae Hague laisse entendre qu’elle va accoucher d’un jour à l’autre alors qu’elle prépare son sac d’hôpital et que maman vient rester

ENCEINTE Molly Mae Hague a fait son sac d’hôpital en laissant entendre qu’elle était prête à accoucher.

La star de télé-réalité a prévu les articles essentiels dont elle aura besoin lorsqu’elle ira accoucher de sa fille avec son petit ami Tommy Fury.

Molly Mae Hague, enceinte, prépare son sac d’hôpital[/caption]

Molly Mae a partagé ce cliché il y a deux jours[/caption]

Elle a montré aux fans des tas de vêtements pour bébés et de jolis éléphants en peluche[/caption]

Molly et le boxeur Tommy, tous deux âgés de 23 ans, attendent leur premier enfant ensemble après s’être rencontrés sur Love Island en 2019.

Avance rapide de trois ans et elle doit accoucher d’un jour à l’autre.

Molly a partagé une vidéo sur Instagram montrant des étagères dans leur méga manoir débordant de vêtements pour bébés.

La star de Youtube, dont on pense qu’elle vaut 6 millions de livres sterling, a révélé qu’elle avait emballé un jouet éléphant pour son bébé.

Elle a écrit au-dessus de son clip: «La préparation des sacs d’hôpital commence…

“Pour être tout à fait honnête, je n’ai pas la première idée de ce que je fais / emballe.”

Elle a également déclaré que sa mère lui tenait compagnie vendredi soir – une semaine après avoir été laissée dans une douleur «atroce» et incapable de sortir du lit.

Molly a avoué qu’elle était pétrifiée après avoir commencé à ressentir de graves crampes d’estomac.

Elle a même débattu de l’opportunité d’appeler une ambulance après qu’elle soit soudainement tombée malade et que Tommy était parti pour un match de boxe.

“Je me suis couchée à quatre heures du matin, je me suis réveillée avec les crampes d’estomac les plus atroces, je paniquais littéralement”, se souvenant de l’expérience effrayante, a déclaré Molly.

« J’ai essayé de me sortir du lit pour aller aux toilettes et je ne pouvais pas marcher.

“Je me sentais si mal et j’ai pensé à m’appeler une ambulance, je paniquais.”

La star de Love Island a déclaré qu’elle avait peur d’être seule après que la douleur soit devenue insupportable.

“Je n’ai jamais eu de maux d’estomac ou de vent piégé qui avaient ressenti cela auparavant, donc je ne savais pas si je devais être calme et laisser les choses s’installer ou agir”, a-t-elle poursuivi sur sa dernière vidéo YouTube.

“C’est vraiment difficile à savoir, je ne veux pas faire perdre de temps à qui que ce soit, ni même appeler le 111 ou même réveiller Tommy.

“Je me roulais littéralement dans mon lit, je me sentais tellement mal, puis Tommy a dû partir pour l’aéroport pour prendre un vol à 5h du matin.

« C’est toujours le cas, quand j’ai besoin de lui et que je ne me sens pas bien, il faut qu’il aille quelque part.

“Toute la journée, je ne me suis toujours pas senti à 100%, mais je pense que je suis arrivé à la conclusion que je pense que j’ai un insecte à l’estomac ou une sorte d’insecte de maladie.”