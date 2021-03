Molly-Mae Hague: la star de Love Island avertie par un chien de garde après avoir enfreint les règles avec un cadeau de 8 000 £ | Actualités Ents & Arts

La star de Love Island, Molly-Mae Hague, a reçu un avertissement concernant les promotions sur les réseaux sociaux, après qu’un cadeau en ligne de 8000 £ a enfreint les règles officielles.

L’Autorité des normes de publicité (ASA) a déclaré que le tirage au sort de l’influenceuse, qu’elle tenait pour marquer le million d’abonnés YouTube, n’a pas été administré équitablement.

La Haye, qui est apparu sur Love Island en 2019 et est toujours en relation avec Tommy Fury, avec qui elle s’est «associée» à l’émission, a organisé la promotion en septembre 2020, donnant à ses abonnés la chance de gagner des produits de luxe – y compris des bagages Louis Vuitton et un ordinateur portable – s’ils a aimé son message, s’est abonné et a tagué une amie sur ses canaux de médias sociaux.

La Haye est devenue célèbre sur Love Island en 2019 et compte désormais des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux



La star, qui compte plus de cinq millions d’abonnés sur Instagram, a déclaré que les prix ne faisaient pas partie d’un accord de parrainage et qu’elle les avait payés elle-même.

Un gagnant a été sélectionné par un programme informatique, a déclaré l’ASA, parmi 100 participants qui avaient été choisis au hasard sur un chapeau.

Cependant, le chien de garde a déclaré qu’il n’avait pas vu de preuves montrant que la sélection initiale était aléatoire.

Douze personnes se sont plaints, affirmant que tous les participants n’avaient pas la même chance de gagner car ils ne croyaient pas qu’ils avaient tous été inclus dans le « tirage au sort final ». Les plaignants ont contesté si le prix avait été décerné conformément aux lois du hasard et si la promotion avait été administrée équitablement.

L’ASA a accueilli les plaintes sur les deux points.

Hague a déclaré qu’elle pensait que le cadeau n’étant pas une promotion rémunérée, il ne relevait pas des règles.

Elle a également déclaré que la réponse à son offre avait été beaucoup plus importante qu’elle ne l’avait prévu et qu’elle l’avait traitée de la meilleure façon possible compte tenu du nombre de participants.

La décision de l’ASA dit: « Nous avons dit à Molly-Mae Hague de veiller à ce que leurs futures promotions soient administrées équitablement et que les prix soient attribués aux véritables gagnants conformément aux lois du hasard et par une personne indépendante ou sous la supervision d’une personne indépendante. »

Ce n’est pas la première fois que La Haye est avertie par le chien de garde, après avoir publié une publication sur Instagram interdit pour avoir enfreint les règles de la publicité en 2020.

Sky News a contacté des représentants de La Haye pour commentaires.