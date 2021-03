Molly-Mae Hague frappée par le chien de garde des publicités pour un cadeau viral de 8000 £ sur Instagram

Molly-Mae Hague a été frappée par des chiens de garde de la publicité pour ne pas avoir veillé à ce qu’un cadeau sur son Instagram soit équitable.

La star de Love Island 2019, 21 ans, avait partagé la publication avec ses 5,1 millions d’abonnés, qui offraient un prix d’une valeur de 8000 £.

Le cadeau comprenait des produits Apple, des bagages Louis Vuitton et des produits de sa propre gamme de bronzage, et a été organisé pour célébrer son arrivée au million d’abonnés YouTube en septembre 2020.

La décision contre Molly-Mae a été confirmée après que 12 personnes ont estimé que tous les participants n’étaient pas inclus dans le tirage au sort final de son cadeau et ont porté plainte auprès de l’Autorité des normes de publicité (ASA).

L’ASA a déclaré que cela n’était pas conforme aux lois du hasard et n’était pas administré équitablement.







(Image: ASA / SWNS)



On a dit à Molly-Mae d’utiliser un logiciel informatique pour distribuer les prix d’une manière qui ne récompensait pas ceux qui avaient plus de visibilité.

Les utilisateurs vérifiés et ceux qui ont plus d’abonnés seront poussés en haut des commentaires pour les publications conformément à l’algorithme Instagram actuel.

Elle avait posté en septembre 2020: «Je ne peux pas mettre des mots sur ce que cela signifie pour moi. Depuis l’âge de 16 ans, j’ai ce rêve et cet objectif en tête et aujourd’hui nous l’avons fait … mon esprit est époustouflé.

« Sans vous les gars, ce rêve ne serait jamais devenu une réalité, c’est donc juste que je redonne. »







(Image: mollymaehague / Instagram)



Elle a poursuivi: « CECI EST MON CADEAU FOU !!!! La pensée que l’un de vous reçoive toutes ces choses me rend si heureuse, j’ai hâte de voir qui gagne!

« Pour PARTICIPER à mon cadeau et avoir la chance de gagner 8 000 £ de cadeaux (AUCUN SPONSORS DE MOI!), Suivez les étapes ci-dessous: comme ce message et taguer un ami, abonnez-vous à mon YouTube, assurez-vous que vous êtes après @mollymaehague et @filterbymollymae, partagez ce message avec votre histoire pour une entrée bonus. «

Elle avait ajouté: « Vous devez compléter tous les points ci-dessus pour avoir une chance de gagner. Plus vous marquez, plus vous avez de chances de gagner! »







(Image: mollymaehague / Instagram)



Molly-Mae a déclaré qu’elle pensait que le message n’était pas une promotion conforme au code CAP car il n’incitait pas à s’engager avec un produit ou sa marque.

Elle a expliqué que sa direction avait géré le processus en sélectionnant le nom d’un chapeau, le nombre élevé d’entrants empêchant l’utilisation d’un logiciel informatique.

Chacun des 100 participants présélectionnés avait été vérifié manuellement pour répondre à ses critères décrits pour participer au concours, une autre personne remplissant sa place si nécessaire.

L’influenceur a déclaré qu’un sélecteur de numéro de Google avait ensuite été utilisé pour sélectionner l’un des participants.







(Image: PA)



Molly-Mae a décrit une réponse « écrasante et inattendue » au cadeau, mais l’ASA a déclaré qu’une telle réponse aurait dû être anticipée.

Près de trois millions de comptes ont laissé des commentaires sur la publication, qui a également reçu plus d’un million de likes.

Le chien de garde a déclaré dans une déclaration à SWNS: « Nous avons compris qu’il y avait un logiciel informatique qui aurait pu faire une sélection aléatoire parmi les répondants au poste, mais que Mme Hague avait choisi de ne pas l’utiliser.

« Au lieu de cela, la réponse de Mme Hague aux plaintes a déclaré qu’un groupe de 100 participants avait été choisi au hasard à partir d’un chapeau, à partir duquel un gagnant avait été choisi par un programme informatique.

« Cependant, nous n’avions pas vu de preuves montrant que la sélection initiale avait été faite au hasard. »







(Image: Instagram)



Ils ont ajouté: « On ne savait pas quelle était la taille du pool d’entrées à partir duquel le plus petit groupe était tiré du chapeau, ou quels critères avaient été appliqués pour les sélectionner, à part le fait qu’ils suivaient publiquement le profil de Mme Hague.

« Nous avons compris d’après la réponse de Mme Hague que les conditions du concours complet n’avaient été appliquées qu’au groupe sélectionné de 100 candidatures.

« Dans le même temps, une histoire Instagram du compte de Mme Hague après la date de clôture de la promotion a déclaré qu’un plus petit groupe présélectionné de 25 personnes avait été inscrit dans un programme informatique pour déterminer le gagnant, et a déclaré que toutes les personnes sélectionnées étaient entrées plus d’une fois.

« Nous étions préoccupés par les incohérences dans les informations fournies, mais dans les deux cas, nous n’avions pas vu de preuves montrant que les participants présélectionnés avaient été choisis au hasard. »







(Image: ITV)



Ils ont ajouté: «Bien que Mme Hague ait indiqué que l’éventuel gagnant du prix avait été sélectionné au hasard à l’aide d’un logiciel informatique, nous n’avions pas non plus vu de preuves montrant que c’était le cas.

« Nous n’avions vu aucune preuve que le prix avait été décerné conformément aux lois du hasard et par une personne indépendante ou sous la supervision d’une personne indépendante. »

Un porte-parole de l’ASA a conclu: « Nous avons dit à Molly Mae Hague de veiller à ce que leurs futures promotions soient administrées équitablement et que les prix soient attribués aux véritables gagnants conformément aux lois du hasard et par une personne indépendante ou sous la supervision d’une personne indépendante. »

Le Mirror a contacté des représentants de Molly-Mae Hague pour commenter cette histoire.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.